Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Dünya 5'ten büyüktür" dedi ve BM'nin hızlı şekilde reforme edilmesi gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

Erdoğan, bu reformun yapılmaması durumunda herkesin kendi başının çaresine bakma yolları arayacağını, bunun da yeni zulümlere ve kaosa yol açacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"BU OLANLAR, BM'NİN REFORME EDİLMESİNDE NE KADAR GEÇ KALINDIĞININ İFADESİDİR"

Tüm bu gelişmeler ve yaşanan insani trajediler, Türkiye olarak 'Dünya 5'ten büyüktür' diyerek sembolleştirdiğimiz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması çağrımızın haklılığını teyit ediyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesinde ne kadar geç kaldığımızın da bu ifadesidir.

"HERKES BAŞININ ÇARESİNE BAKMANIN YOLLARINI ARAR"

Tüm dünyanın temsilcileri sıfatıyla bu çatı altında bir araya gelen bizler, terör örgütlerinin cinayetlerine, insani krizlere ve mağduriyetlere engel olacak bir irade ortaya koyamazsak o zaman herkes başının çaresine bakmanın yollarını arar. Bu anlayışın yaygınlaşması durumunda dünyamız yeni bir kaos ve zulüm fırtınasının içine sürüklenir.

TWİTTER ADRESİNDEN DE ÇÖZÜMÜ GÖSTERDİ

Erdoğan, konuşmasının ardından twitter adresinden de BM'nin yapısına yönelttiği eleştirileri tekrar etti.

Erdoğan şu mesajları verdi:

Dünya genelinde yaşanan insani trajediler, BM Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması çağrımızın haklılığını teyit ediyor. Birleşmiş Milletler'i, insanlığın ortak vicdanı olarak, krizlere hızla müdahale kapasitesine sahip bir yapıya dönüştürmemiz şarttır.

"İNSANLIĞIN HAYRINA ADIM ATMA KAPASİTESİ KALMADI"

Mevcut yapısıyla insanlığın hayrına adım atma kapasitesi kalmamış olan bu çarpık sistemin devamında ısrar etmek kimsenin faydasına değildir. Teklifimiz, aynı hak ve yetkilere sahip, her yıl 10'u yenilenmek suretiyle 2 yıl görev yapan, 20 üyeden oluşan bir BMGK yapısıdır.Biz Güvenlik Konseyi'nin, tüm ülkelerin söz sahibi olduğu, demokratik, şeffaf, adil ve etkin bir yapıya kavuşmasını istiyoruz. Türkiye olarak, "Dünya 5'ten büyüktür" diyerek sembolleştirdiğimiz bu çağrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kaynak: haberinburada