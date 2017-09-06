Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Erdoğan, "CHP'ninki muhalefet dili değil, terör dili gibi." dedi.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Atamaları hallettik. Şimdi ilçeler ve bazı illerde atamalarla süreç devam ediyor. Bize hesabi değil, hasbi olanlar lazım. Eğer hesap adamı olursa, değerli kardeşlerim çökeriz.

"BUNUN FATURASI BİZE KESİLİR"

Bize milletin adamı olarak görev alacak ilçe başkanları, il başkanları, AK Parti kadroları lazım. Kadrolar 2019 yılındaki seçimlere kadar olan süreçteki hazırlıkları yürütecek ve seçimleri bizzat yöneteceklerdir. O yüzden Mart, Kasım 2019 bizim için önemli süreçler. O yüzden en küçük bir lekeye, sızmaya izin vermemeliyiz. Ülkemize yönelik saldırıların dozu her geçen gün artıyor. Terör örgütleri bir yandan, çeşitli ülkeler diğer yandan ülkemizi yıpratmak için var güçleri ile çalışıyorlar. Bu saldırılara karşı mücadele etme sorumluluğu, iktidar partisi olarak bizim, yani AK Parti kadrolarının üzerindedir. Kimseye suç yükleyemeyiz. Bunun faturası tarih tarafından bize kesilir. Onun için de çok hassas, dikkatli olacağız.

"ANA MUHALEFETİN DİLİ TERÖRÜN DİLİYLE AYNI"

Mevcut durumumuz asla bizleri şımartmamalı. Türkiye'nin kaderi ile AK Parti'nin kaderi bütünleşmiştir. Biz tökezlersek Türkiye'nin de sıkıntıya düşeceğini hep beraber gördük. Ana muhalefet partisi programı ile milletimizin gönlünü kazanarak iktidara gelmek yerine AK Parti ile Türkiye'nin de kaybetmesi pahasına yönetimi ele geçirme hesabı yapıyor. Dil normal bir muhalefet dili değil. Şu anda Almanya'daki iktidar muhalefet mücadelesindeki ortak payda Türkiye'ye, Erdoğan'a saldırmak. Burada da ana muhalefetin dili terör örgütünün dili ile aynı. Tavırlar aynı. Benim milletim bunu Allah'ın izni ile yutmaz.

Milletimiz kendisi ile birlikte çocukları ve torunları için de aydınlık bir gelecek tasavvur ediyor. Bunu ana muhalefet partisinin hayata geçiremeyeceğini de çok iyi biliyor. AK Parti 15 yıllık iktidarını milletimizin kendisine mecburiyetine değil, 81 vilayeti ile, 80 milyon insanı ile ülkenin tamamına yaptığı hizmete borçludur. Daha çok icraat yaparak desteği daha da yukarılara çıkarmanın gayreti içinde olmalıyız. Bu yürüyüşe ayağını uyduramayan kim varsa, başta bakan arkadaşlarım olmak üzere bunların hepsini kenara koymamız lazım. Bakanlarımızın bu konuda kararlılığı çok önemli. Engel mi oluyor, kenara koyacağız.

"DÜNYA ÜZERİNDE FAALİYET YÜRÜTMEDİĞİMİZ BÖLGE NEREDEYSE KALMADI"

BM'de herkesin gözünün içine bakara 'Dünya beşten büyüktür' diye dile getrdiğimiz itiraz insanlığın ortak itirazının sesidir. TİKA, Kızılay gibi kuruluşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız öncülüğünde dünyanın neresinde olrusa olsun yardım bekleyenlere el uzatma gayreti içinde olduk. Dünya üzerinde faaliyet yürütmediğimiz bölge neredeyse kalmadı. 6.2 miluar geçtiğimiz yıl yaptığımız yardımların tutarı. 2015'de 3.9 milyard dolardı. Bu yıl çok daha yüksek olacak. Dünyada milli gelirine oranla en fazla kalkınma yardımı yapan ülke durumuna gelmiştir."

Kaynak: haberinburada