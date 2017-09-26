Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, AK Parti kulislerinden edindiği izlenimlere göre Erdoğan'ın İstanbul konusunda yaptığı uyarıları köşesine taşıdı. Abdulkadir Selvi'nin "Erdoğan, İstanbul için hangi uyarılarda bulundu?" başlıklı yazısında, Erdoğan'ın İstanbul için "En küçük bir yanlış bizi götürür. Bunu düşünerek hareket etmeliyiz." dediğine yer verdi.

İŞTE ERDOĞAN'IN UYARILARI:

1- "Çıtayı kendi elimizle en yükseğe koyduk. Önceden yüzde 40'la seçim kazanıyorduk. Ancak kendi elimizle bunu yüzde 50 artı 1 yaptık. İstanbul'da 10 milyon seçmen var. İstanbul seçimleri Türkiye ortalamasını etkiliyor. Seçim kazanmak için artık yüzde 40 almak yetmiyor. En küçük bir yanlış bizi götürür. Bunu düşünerek hareket etmeliyiz"

2- Şunu hatırımızdan çıkarmamamız lazım. Türkiye ve İslam dünyası hatta ümmet bizden hizmet bekliyor. Bu şuuru kaybetmememiz lazım.

3- Davaya sadakat çok önemli. Ben sadakat ararım. Çünkü her şeyin başı sadakat. Başında da söylediğim gibi en büyük sadakat davaya olan sadakattir.

4- Bu iş kişisel hesaplarla yapılacak bir iş değil. Herkes kişisel oyun oynuyor. Bu yaklaşım seçimlerde bizi sıkıntıya sokar.

5- Milletvekillerine buradan görev veriyorum. İstanbul'u sokak sokak dolaşacaklar.

6- İlçe belediye başkanlıklarının en az yarısını kazanmalıyız. Ama bu tempo ile olmaz. İlçe belediyelerinin çalışmalarından memnun değilim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını, "Tarihi günleri yaşıyoruz. Tarihi günlerin içindeyiz. Benim bildiklerimi siz bilemezsiniz, sizin bildiklerinizi ben bilemem"diye bitiriyor.

Kaynak: haberinburada