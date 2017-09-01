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ERDOĞAN'DAN PARTİLİLERE UYARI: ŞEHİTLER ÜZERİNDEN FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞANLAR VAR


Erdoğan'dan Partililere Uyarı: Şehitler Üzerinden Fitne Çıkarmaya Çalışanlar Var
Tarih : 01 Eylül 2017, 18:50
Puan Ver : Erdoğan'dan Partililere Uyarı: Şehitler Üzerinden Fitne Çıkarmaya Çalışanlar Var(7/10)3

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Haliç Kongre Merkezi'ndeki bayramlaşma töreninde konuştu.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Bir başka bayram yaşıyoruz. Bir taraftan terörle mücadele diğer taraftan el ele bir bayram yaşıyoruz"

"FİTNE ÇIKARMAYA ÇALIŞANLR VAR"

"Terörle yapılan mücadele operasyonlarında ve 15 Temmuz'da yurdumuzu alçaklara uğratmamak için kendini siper eden şehit ve gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Şehit ve gazilerimiz arasında ayrımcılık fitnesi çıkartmaya çalışanlar görüyorum. 1071'den bu yana toprağa düşmüş her şehidimizin, her gazimizin bizim gönlümüzde ayrı bir yeri vardır"

"ŞEHİDE SAYGILARI YOK"

"Çanakkale'de şehitlerimizin yattığı o yerde ana muhalefet partisinin toplantısında neler olduğunu gördünüz. Şehide saygı onlarda yok. Ayrımcılık yapan onlar. Ülkemizin ve milletimizin birliği ve beraberliği için verdiğimiz mücadelenin birilerini rahatsız ettiğini görüyoruz Bizler saflarımızı sıklaştırdıkça onların planları bozuluyor. Türkiye devleti ve milleti ile oyuna düşmeyi reddetiği için her şeyleri ile üzerimize geliyorlar"

"ARAKAN GÖNÜL DÜNYAMIZIN SINIRLARI İÇERİSİNDE"

3 gündür Arakan'la ilgili olarak devlet başkanları ile görüşüyorum. Bir duyarlılık istiyorum. 19'undan itibaren BM toplanıyor. Orada bunları daha çok anlatacağız. Kimse konuşmasa da biz konuşacağız. Az önce Endonezya devlet başkanı ile görüşmemi yaptım"

"Arakan'a desteğimize karşı çıkanlar geçmişlerinden habersizler. Bu çevreler bizim Myanmar'da şehitliğimiz olduğunun farkında değiller. Arakan bize belki coğrafya olarak uzak, ancak tıpkı Pakistan, Afganistan gibi gönül dünyamızın sınırları içinde. Bunu böyle bilelim"

"İSLAM MEDENİYETİ YOK EDİLMEK İSTENİYOR"

"Arakan bölgesinde 1 buçuk milyon kişi vatandaşlık dahil her türlü imkandan yoksun. İslam medeniyeti yok edilmek isteniyor. Bu kanlı oyun Arakan'da inşallah bozulacaktır"

"1912'de Balkan savaşlarında bizi açlığa ve ölüme terk etmeyen Arakanlı Müslüman kardeşlerimize biz sırtımızı dönmeyiz. Bu bizim vefa borcumuzdur. Arakan Müslümanlarını yalnız bırakmayacağız. Bu böyle bilene"

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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