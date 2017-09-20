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Erdoğan'dan, TEOG'dan Sonra Üniversite Giriş Sınavlarında da Değişiklik Sinyali

ERDOĞAN'DAN, TEOG'DAN SONRA ÜNİVERSİTE GİRİŞ SINAVLARINDA DA DEĞİŞİKLİK SİNYALİ

New York'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEOG'un kaldırılmasının ardından üniversite giriş sınavı YGS ve LYS'de de değişikliğe gidileceğini açıkladı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 01:30
Puan Ver : Erdoğan'dan, Teog'dan Sonra Üniversite Giriş Sınavlarında Da Değişiklik Sinyali(10/10)6

BM 72. Genel Kurulu Genel Görüşmeleri kapsamında ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaldırıldığı açıklanan TEOG sınavıyla ilgili "Yerine nasıl bir sistem konulacağıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

YGS VE LYS DE DEĞİŞİYOR

Erdoğan, sürpriz bir açıklamayla, TEOG'un ardından üniversite giriş sistemiyle ilgili de çalışmaları olduğunu söyledi.

"MGK SONRASI ATACAĞIMIZ ADIMLAR SERT OLACAK"

Kuzey Irak yönetiminin bağımsızlık referandumu konusundaki ısrarına da değinen Erdoğan "MGK öncesi açıklama yapmak doğru değil. Atacağımız adımlar sert olacak" dedi. Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, nihai kararı 22 Eylül'deki MGK'da alacaklarını açıklamıştı.

"SİLAH AMBARGOSUNU TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Erdoğan, bir önceki ABD ziyareti sırasında PKK'lı teröristlerin saldırısının ardından korumaları hakkında ABD'de yakalama kararı çıkarılması ve korumaların silahlarına ambargo uygulanması konusunu da, 21 Eylül'de ABD Başkanı Trump ile yapacağı görüşmede gündeme getireceğini söyledi.

Erdoğan, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400'ler konusunda ise, taraflar pozisyonunu koruduğunu açıkladı. Erdoğan son açıklamasında, Türkiye'nin füzeler için Rusya'ya kapora verdiğini söylemişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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