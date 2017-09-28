Kerkük'teki korsan referandumun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini duvarlara yazan Türkmenler, "Vatanımızı korumak için ant içtik." diyor.

"SİLAH ZORUYLA SANDIK KURDULAR"

Sabah'ın haberine göre; günlerdir sessiz ve gergin bekleyişin hâkim olduğu kentte, Türkmen gazetecilerle, sivil toplum kuruluşlarıyla, Irak Türkmen Cephesi yetkilileriyle, ve halk ile görüştük. Bölgeyi Kürtleştirme çabalarından bıkan Türkmenler, var güçleriyle vatanlarını korumaya kararlı. Gözleri ise Türkiye'den gelecek yardımlarda. Irak Türkmen Öğretmenler Birliği Başkanı Abdüsselam Bayraktar, "Okullarımızda sandıkların kurulmasına izin vermedik. Ama silah zoruyla gelip sandık kurdular. Eskiden Süleymaniye ve Erbil'de de Türkmen okulları vardı. Şimdi onları kaybettik. Kerkük'te de aynısını yapmak istiyorlar ancak buna asla izin vermeyeceğiz" dedi. Türkmeneli Televizyonu Genel Müdürü Yalman Haceroğlu da Barzani'nin kendi siyasi yaşamını sürdürebilmek ve İsrail'in isteklerini yerine getirmek için referandum düzenlediğini, Kerkük'te referandum sandıkları kurduran Vali Necmettin Kerim'in de basın toplantısında mikrofonunun açık kaldığının farkına varmadan Türkmenler için "Bunları kovacağız" dediğini aktardı.

"ÖLSEK DE KABUL ETMEYİZ"

Kerkük ziyaretimizin en vurucu anları ise Osmanlı döneminde bölgedeki sancaktar aşiretlerden olan Bayraktar aşiretinden 62 yaşındaki Safiye Bayraktar'ın evinde yaşandı. Torunları Mustafa Kemal, Tülin ve Melek ile karşımıza çıkan Safiye teyze "Bizi Erbil'e bağlamak istiyorlar. Türkiye bizim yardımcımız olmalı. Kimlik kartlarımızı değiştirmek, mekteplerimizi kapatmak, bizi işsiz bırakmak istiyorlar. Biz bunu ölsek de kabul etmeyiz" dedi.

Kaynak: haberinburada