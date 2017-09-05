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ERDOĞAN'IN ÇABALARI SONUÇ VERDİ! ARAKANLI MÜSLÜMANLARA YARDIM GÖNDERİLMESİNE İZİN ÇIKTI


Erdoğan'ın Çabaları Sonuç Verdi! Arakanlı Müslümanlara Yardım Gönderilmesine İzin Çıktı
Tarih : 05 Eylül 2017, 18:30
Puan Ver : Erdoğan'ın Çabaları Sonuç Verdi! Arakanlı Müslümanlara Yardım Gönderilmesine İzin Çıktı(9/10)5

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, son günlerde katliama maruz kalan Arakanlı Müslümanlarla ilgili müjdeli haberi verdi.

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimleri sonucunda, Myanmar Hükümeti'nin Arakanlı Müslümanlara yardım göndermesini kabul ettiğini ve TİKA tarafından bölgeye bir tonluk yardım gönderileceğini söyledi.

Myanmar hükümeti, Arakan'a gözlemci basın mensuplarının yanı sıra yardım kuruluşlarının girmesine de izin vermiyordu.

KALIN YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suu Çii'nin bugün gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün Myanmarlı mevkidaşı ile yaptığı görüşme sonrasında bölgeye ilk yabancı yardım kuruluşu olarak Myanmar TİKA yetkililerinin girişine ve ilk etapta bin tonluk yardım yapılmasına izin verildi." ifadesini kullanan Kalın, yardımların, saldırılar sonucunda yüzlerce ailenin evinden ve köyünden edildiği Rakhayn'ın kuzey bölgesi Maungtaw ve Buthi Taung'a ulaştırılmak üzere Rakhine Eyalet Hükümeti ile iş birliğinde gerçekleştirilmesinin planlanlandığını belirtti.

YARDIMLAR ASKERİ HELİKOPTERLE ULAŞTIRILACAK

Kalın, Maungtaw ve Buthi Taung'da saldırılardan kaçarak dağlık bölgelere yayılan Rohingyalara ilk etapta dağıtılacak acil yardım paketlerinin, temel gıda maddesi olan pirinç, kurutulmuş balık ve giyim malzemesinden oluştuğuna işaret etti. Kalın, bölgedeki belirsizlik ve güvenlikle ilgili endişelerin devam etmesi nedeniyle yardımların Rakhine Eyalet Hükümeti ile iş birliği içinde yarından itibaren askeri helikopterler aracılığıyla ulaştırılmaya çalışılacağını kaydetti.

İLAÇ VE SAĞLIK MALZEMELERİ DE GİDECEK

Türkiye'nin yardımlarının bunlarla sınırlı kalmayacağını belirten Kalın, "Rohingyaların acil ihtiyaçları olan başta gıda ve giyim malzemeleri olmak üzere, ilaç ve benzeri sağlık malzemeleri de düzenli aralıklarla Rakhayn Hükümeti ile eş güdüm halinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır." ifadesini kullandı.

Son olaylardan kaçarak Bangladeş'e sığınanların sayısının da 100 bine yaklaştığına işaret eden Kalın, açıklamasında şunları kaydetti:

İLK ETAPTA 100 BİN AİLE

"Perşembe günü Dışişleri Bakanımız ve TİKA Başkanımızın da olduğu bir heyet Cox Bazaar'da kamplar ve çevresinde yaşayanlar için acil gıda-ilaç, sahada acil yardım gerektiren hastaların hizmetinde kullanılmak üzere ambulans gibi yardımları bizzat gerçekleştirecektir.

Böylece ülkemiz, TİKA Yangon (Myanmar) ve Dakka ofislerinin bulunduğu ülkelerin hükümet yetkilileriyle birlikte planladıkları ve onay aldıkları süreçler sonucunda, sınırın iki yakasında zorluklar çeken Arakanlı Müslümanlara ulaşarak toplamda ilk etapta 100 bin aileye yardım ulaştıracaktır."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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