Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SIRASINDA SLOGAN ATAN 4 PKK'LI TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI


Erdoğan'ın Konuşması Sırasında Slogan Atan 4 PKK'lı Terörist Gözaltına Alındı
Tarih : 22 Eylül 2017, 00:20
Puan Ver : Erdoğan'ın Konuşması Sırasında Slogan Atan 4 Pkk'lı Terörist Gözaltına Alındı(7/10)3

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Müslüman Toplum Temsilcileri ve Türk vatandaşlarına hitap ettiği sırada, slogan atarak gerginlik çıkaran 4 kişinin PKK/YPG destekçisi teröristler olduğu ortaya çıktı.

PKK/YPG'li 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Günay Evinch, toplantının özel bir salonda yapılmasına rağmen bazı provokatörlerin Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto gösterisi yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin olaya hemen müdahale ettiğini anlatan Evinch, "Polisten bize verilen bilgilere göre 4 YPG'li şu anda gözaltında." dedi.

TERÖRİSTLERE DAVA AÇILACAK

Bu provokatörlere dava açılmak için hazırlık yapıldığını anlatan Günay Evinch, zanlıların, federal yasalara göre suç olan halkın huzurunu bozmak, özel mülke izinsiz girmek ve devlet başkanına yönelik suçlar kapsamında yargılanmalarını beklediklerini ifade etti.

TASC olarak konunun takipçisi olacaklarını da kaydeden Evinch, kendi organizasyonlarına yönelik, ifade özgürlüğüne ve toplumun huzuruna karşı yapılan eylemin cezalandırılması için yargı sürecinde gerekenleri yapacaklarını dile getirdi.

TERÖRİSTLER SALONDAN ÇIKARILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TASC'ın etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında bazı PKK/YPG'li teröristler pankart açıp, slogan atmıştı. Güvenlik güçleri, birisinin üzerinde YPG tişörtü bulunan provokatörleri salondan çıkardı.

"SALON TERÖRİSTLERİNE BU GÜZEL TOPLANTIMIZI FEDA ETMEYELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıların provokatörlere tepki göstermesi üzerine, "Değerli kardeşlerim, sizden benim bir ricam var. 3-5 kendini bilmeze, 3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim." dedi.

Katılımcılar da PKK/YPG'lilere tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı slogan ve alkışlarla destekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erdoğan  In  Konuşması  Sırasında  Slogan  Atan  4  Pkk    Terörist  Gözaltına  
Alındı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER