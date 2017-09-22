Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'ta Müslüman Toplum Temsilcileri ve Türk vatandaşlarına hitap ettiği sırada, slogan atarak gerginlik çıkaran 4 kişinin PKK/YPG destekçisi teröristler olduğu ortaya çıktı.

PKK/YPG'li 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi Eş Başkanı Günay Evinch, toplantının özel bir salonda yapılmasına rağmen bazı provokatörlerin Erdoğan'ın konuşması sırasında protesto gösterisi yaptığını söyledi.

Güvenlik güçlerinin olaya hemen müdahale ettiğini anlatan Evinch, "Polisten bize verilen bilgilere göre 4 YPG'li şu anda gözaltında." dedi.

TERÖRİSTLERE DAVA AÇILACAK

Bu provokatörlere dava açılmak için hazırlık yapıldığını anlatan Günay Evinch, zanlıların, federal yasalara göre suç olan halkın huzurunu bozmak, özel mülke izinsiz girmek ve devlet başkanına yönelik suçlar kapsamında yargılanmalarını beklediklerini ifade etti.

TASC olarak konunun takipçisi olacaklarını da kaydeden Evinch, kendi organizasyonlarına yönelik, ifade özgürlüğüne ve toplumun huzuruna karşı yapılan eylemin cezalandırılması için yargı sürecinde gerekenleri yapacaklarını dile getirdi.

TERÖRİSTLER SALONDAN ÇIKARILMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TASC'ın etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında bazı PKK/YPG'li teröristler pankart açıp, slogan atmıştı. Güvenlik güçleri, birisinin üzerinde YPG tişörtü bulunan provokatörleri salondan çıkardı.

"SALON TERÖRİSTLERİNE BU GÜZEL TOPLANTIMIZI FEDA ETMEYELİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katılımcıların provokatörlere tepki göstermesi üzerine, "Değerli kardeşlerim, sizden benim bir ricam var. 3-5 kendini bilmeze, 3-5 salon teröristine bu güzel toplantımızı lütfen feda etmeyelim." dedi.

Katılımcılar da PKK/YPG'lilere tepki göstererek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı slogan ve alkışlarla destekledi.

Kaynak: haberinburada