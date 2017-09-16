Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren TEOG'un kaldırılması isteği eğitim camiasında tartışmalara neden oldu. TEOG kalkarsa yerine nasıl bir sistem geleceği soru işaretleri doğururken eğitimciler, özellikle köklü okullara giriş konusunda endişelerini dile getirdi.

TEOG'un kalkmasının yararlı olacağını söyleyenler bulunduğu gibi, sistemi değiştirmedikten sonra sadece sınavın kaldırılmasının çözüm olamayacağını belirtenler de oldu. Eğitimciler özellikle 'şişirme not' tehlikesine dikkat çekti. Peki TEOG'un yerine nasıl bir sistem getirilebilir? Yeni sistemin adil olması için yapılması gerekenler neler? Eğitimciler yanıtladı.

ERDOĞAN "KALDIRILMALI" DEDİ, EĞİTİMCİLER YORUMLADI

Her yıl yaklaşık 1.2 milyon öğrencinin girdiği, liselere girişte kullanılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı televizyon programında "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı" sözleri, velileri ve eğitimcileri meraka düşürdü.

Kimi uzmanlar, sistem değişmeden sınavın kaldırılmasının hiçbir anlamı olmadığını söylerken, bazıları da TEOG'un kaldırılmasını olumlu buldu. Eğitimciler, şu değerlendirmeyi yaptı:

"TEK BAŞINA TEOG SIKINTI YARATIYOR"

Nurullah Dal (Türkiye Özel Okullar Derneği Başkanı): Sınavsız eğitim sistemi mümkün değil. Değerlendirme sistemi olmak zorunda. TEOG bunun bir aracı. Ama tek başına TEOG olunca sıkıntı çıkıyor. Bu konuda Cumhurbaşkanı'na katılıyorum. TEOG kaldırılmalı ama yerine öğrencilerin sanatsal, sportif, kültürel, akademik başarılarını ölçebilen bir değerlendirme sistemine geçilmeli. Çünkü tek başına teste dayalı geçişle öğrencileri okullara yerleştirmek doğru olmuyor.

"ŞİŞİRME NOTLARLA OKULLARA BAŞVURULUR"

Hatice Yılmaz (Eğitim uzmanı): Sınavla eğitim kalitesi arasında ilişki yok. Merkezi ölçme ve değerlendirme sistemi olmazsa şişirme notlarla öğrenciler bu okullara başvurabilir. TEOG'da binlerce birinci çıksa da her şeye rağmen bilen ile bilmeyen ayrılıyor. TEOG kalkarsa bugüne kadar eğitimde yapılan 3 kuruşluk yatırım da gider. Sınavı savunmuyorum ama bu sistemde sınav adaleti sağlıyor.

"ENDİŞELİYİZ"

Orhan Yıldırım (Eğitim-İş Genel Başkanı): Çocukların erken yaşlardan itibaren sınava odaklanmaları doğru değil. TEOG ve benzeri sınav odaklı sisteme karşıyız. Eşit şekilde her çocuğun eğitim aldığı, gelişmiş ülkelerdeki gibi değerlendirme sistemi uygulanmalı. Türkiye'de sayısı hızla artan özel okullarla birlikte TEOG'un kaldırılması durumunda şişirme notlarla öğrenciler okullara başvurur. Köklü okulların yapısı bozulur. Haksızlıklar ortaya çıkar. Endişeliyiz.

"ŞU AN KALKARSA KAOS OLUR"

İsmail Koncuk (Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı): TEOG kaldırılmalı sözü kulağa hoş geliyor ama Anadolu, fen liselerine nasıl öğrenci yerleştirilecek? Okuldaki not ortalaması alınarak sağlıklı sonuçlar ortaya çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Bu eğitim sistemiyle TEOG yerine başka bir şey koymak durumundasınız. TEOG gider, SEOG gelir. Şu an TEOG kalkarsa kaos olur. Bir şekilde öğrenci seçmek durumunda kalırsınız. Cumhurbaşkanı hayalini söylemiş. Gelecek yıl uygulanamaz. Gerçekçi değil. Çözüm bütün öğrencilerin yerleşeceği tek lise türünü oluşturmak. Okul sayını artırmak. Sürahideki suyu eşit dağıtmak.

Kaynak: Hürriyet

Kaynak: haberinburada