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Erdoğan'ın TEOG Kaldırılmalı Çıkışı Sonrası MEB'ten Kritik Toplantı

ERDOĞAN'IN TEOG KALDIRILMALI ÇIKIŞI SONRASI MEB'TEN KRİTİK TOPLANTI

MEB yetkilileri ve özel okul temsilcileri, bu hafta içinde TEOG gündemiyle toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEOG kaldırılmalı" çağrısında bulunmuştu.

Tarih : 19 Eylül 2017, 11:30
Puan Ver : Erdoğan'ın Teog Kaldırılmalı Çıkışı Sonrası Meb'ten Kritik Toplantı(6/10)2

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben TEOG olayını yanlış buluyorum. TEOG kaldırılmalı." sözleri sonrası Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık yetkilileri, bu hafta içinde özel okul temsilcileriyle toplantı yapacak.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN FİKRİNE KATILIYORUZ"

Türkiye Özel Okullar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nurullah Dal, "Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu bu fikre biz de katılıyoruz. Eğitimciler olarak TEOG ve test sınavlarının kademeler arasındaki geçişte bütün eğitim sistemini mahvettiğini ve bunun değişmesi gerektiğini söyledik." dedi.

"BAZI OKULLAR KENDİ YAPACAKLARI SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK"

Dal, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin'in yarınki olası açıklaması neticesinde bazı noktaların netleşeceğini anlatarak, "İlk andan itibaren bildiğimiz konu şu ki TEOG denen sistem kalktı. Yeni bir sistem gelecek. Bunu da Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla net bir şekilde öğrendik. Bazı okullar kendi yapacakları sınavla öğrenci alacak. Bunu da biliyoruz. Söz konusu sınav da Bakanlık tarafından hazırlanacak. Bunun dışında da bildiğimiz hiçbir şey yok. Taslak bir metnin çıkmasını bekliyoruz. Ondan sonra yorum yapma şansımız olacak." diye konuştu.

ERDOĞAN, "TEOG KALDIRILMALI" ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Liseye geçişi sağlayan TEOG'la ilgili gündemi değiştiren açıklama yapan Erdoğan, "Ben TEOG olayını yanlış buluyorum. TEOG kaldırılmalı. Gerekli adımları Hükümet atacaktır. Ben Sayın Başbakanımla paylaşacağım. Önümüzdeki hafta devam edecek bu konuyla ilgili kararı hemen atalım diyeceğim" dedi.

"BİZİM ZAMANIMIZDA TEOG YOKTU"

"Biz TEOG'la mı geldik Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün" diyen Erdoğan, "Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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