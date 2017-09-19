ERDOĞAN'IN TORUNUNA AYBÜKE İSMİNİN VERİLMESİNİN SIRRI ORTAYA ÇIKTI
Selçuk Bayraktar ile evli olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, ağustosta bir kız çocuğu dünyaya getirmişti. Bebeğe 'Canan Aybüke ismi verilmişti.
ERDOĞAN ŞEHİT ÖĞRETMENİN İSMİNİN VERİLMESİNİ İSTEMİŞ
Sabah Gazetesi'nden Eda Işık'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torununa doğumundan iki ay önce Batman'da terör saldırısında şehit olan Şenay Aybüke Yalçın öğretmenin adının verilmesini istediği ortaya çıktı.
TORUNUNUN KULAĞINA ADINI EZANLA BİZZAT ERDOĞAN OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, torununun kulağına adını ezanla bizzat okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aybüke öğretmenin ailesine telefonda başsağlığı dilemişti. Erdoğan, Aybüke öğretmenin şehit edilmesinin ardından "Aldığı maaşla orada bir laboratuvar hazırladı. Ama bu yavrumuzu orada katlettiler" demişti.
Kaynak: haberinburada
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