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erdoğan'la putin görüştü

ERDOĞAN'LA PUTİN GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le Suriye ve Astana sürecini ele aldı

Tarih : 12 Ocak 2017, 14:51
Puan Ver : Erdoğan'la Putin Görüştü(7/10)7


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.



Görüşmede, ikili ilişkiler ve Suriye meselesi ele alındı. Suriye'de ateşkesin ülke geneline yaygınlaştırılmasıyla ilgili meseleleri konuşan iki lider, soruna siyasi çözüm bulma çerçevesinde Astana süreci hakkında da görüş alışverişinde bulundu.








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