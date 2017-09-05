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EREN BÜLBÜL İÇİN HAZIRLANAN BİLLBOARD CAMI BASINÇTAN KIRILMIŞ


Eren Bülbül İçin Hazırlanan Billboard Camı Basınçtan Kırılmış
Tarih : 05 Eylül 2017, 16:10
Puan Ver : Eren Bülbül İçin Hazırlanan Billboard Camı Basınçtan Kırılmış(7/10)3

Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lıların erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün kentte fotoğrafının bulunduğu billboard camının, oluşan basınç nedeniyle patladığı belirlendi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Eren Bülbül için, üzerinde Türk bayrağı ve kendisinin fotoğrafının yer aldığı 'Kalbimizde yaşayacaksın, iyi ki varsın Eren' yazılı afişi kentte birçok noktada yer alan billboardlara astı. Geçen 31 Ağustos'ta Atatürk Alanı Meydan Parkı civarında refüj içerinde yer alan Bülbül'ün fotoğrafının yer aldığı billboardın camının kırılması üzerine polis araştırma başlattı.

ÇEVREDE KAMERALAR İNCELENDİ

Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkililerinin de şikayette bulunması ve billboard camının şüpheli kişi ya da kişilerce kırılmış olabileceği ihtimali üzerine polis, çevredeki iş yeri ve mobese kamera görüntülerini inceledi, bir çok kişinin ifadesine başvurdu.Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemelerde billboard camında daha önce çatlak olduğu ve oluşan hava basıncı nedeniyle camın patlayarak kırıldığını tespit etti. Kırılan camın özel cam olduğunu ve kısa sürede değişileceğini belirten belediye yetkilileri de Eren Bülbül'ün fotoğrafının söz konusu billboardlarda bir süre daha kalacağını duyurdu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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