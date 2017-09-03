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Eren Bülbül'ün Katillerinin Yeri Tespit Edildi

EREN BÜLBÜL'ÜN KATİLLERİNİN YERİ TESPİT EDİLDİ

Eren Bülbül'ün şehit düştüğü bölgedeki operasyonda terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince özel birlikler, Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı.

Tarih : 03 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Eren Bülbül'ün Katillerinin Yeri Tespit Edildi(8/10)4

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Eren Bülbül'ün şehit düştüğü bölgede operasyon düzenleyen özel birliklerle, telsiz bağlantısı kurdu. Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı.

KOMUTAN, ÖZEL BİRLİKLERLE TELSİZ BAĞLANTISI KURDU

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Trabzon Maçka İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Bölgedeki operasyonlara dair planları inceleyen Orgeneral Çetin operasyon bölgesindeki özel birliklerle telsiz bağlantısı da kurdu.DOĞANKENT-KÜRTÜN MEVKİİNE KAYDIRILDI

Jandarmanın özel birliklerinin de katıldığı operasyonlar, terörist grubun telsiz konuşması tespit edilince Gümüşhane sınırındaki Doğankent- Kürtün mevkiine kaydırıldı.

Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu olay sonrası güvenlik güçlerinin PKK'lıları etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlar devam ediyor. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ve jandarmanın özel harekat timleri, dağlık ve ormanlık alanda kaçan teröristleri etkisiz hale getirmek için zor şartlarda araziyi karış karış tarıyor."ASKERLERİMİZ HER YERDE DİDİK DİDİK ARIYOR"

Şehit Eren Bülbül'ün ailesini ve mezarını da ziyaret eden Orgeneral Çetin,"Eren'imiz şehit oldu. Bunu yapan hainler er geç yakalanacaktır. Aziz milletimiz bize verdiği güçle gereken yapılıyor. Askerlerimiz her yerde didik didik arıyor" dedi.

Trabzon meydanında vatandaşların bayramını kutlayan Çetin "Velinimetimiz vatandaşlarımıza hizmet etmekle mükellefiz. Hiçbir vatandaşımız bizim emir erimiz değil; biz vatandaşımızın memuru, hizmetkarıyız. Sayın Cumhurbaşkanımız, sayın başbakanımız ve değerli devlet büyüklerimizin, hükümetimizin direktifleriyle halkımızın her zaman 24 saat can mal güvenliği ve huzurunu sağlamak için sizlerle birlikte halkımızın yardım ve desteğiyle inşallah bunu en iyi şekilde sağlayacağız" diye konuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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