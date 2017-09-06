EREN'İN ANNESİ YÜREKLERİ DAĞLADI: BEN BU YATAKLARDA NASIL YATAYIM, OĞLUMUN YATAĞI BİLE YOKTU
Trabzon Maçka'da 15 yaşında şehit düşen Eren'in annesi, kendilerine alınan evle ilgili yaptığı konuşmada yürekleri dağladı: Ben bu yataklarda nasıl yatayım, Eren'imin yatağı bile yoktu.
Trabzon'un Maçka İlçesi'nde PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösterirken teröristlerin açtığı ateşle şehit olan 15 yaşındaki Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, ilçede kendilerine alınan evle ilgili konuşmasına ait sosyal medyada paylaşılan video görüntüsü yürekleri burktu. Acılı anne yeni evde evladı olmadan yaşayamayacağını belirterek 'Çocuğumun katilini bulsunlar kanı yerde kalmasın istiyorum." dedi.
ACILI ANNENİN GÖRÜNTÜSÜ, YÜREKLERİ SIZLATTI
Geçen 11 Ağustos'ta Maçka İlçesi Vazelon Manastırı Mevkii'ndeki bir evden erzak çalan teröristlerin açtığı ateş sonucu Astsubay Ferhat Gedik ile Eren Bülbül'ün şehit olduğu saldırı sonrası, güvenlik güçlerince teröristleri etkisiz hale getirmek için başlatılan operasyonlar sürerken, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de Reşadiye Mahallesi'ndeki yeni evlerinde oğlu olmadan yaşayamadığını söyledi. Ayşe Bülbül, ilçede kendilerine alınan ev ve oğlunun katillerinin bulunmasına ilişkin konuşmasına ait sosyal medyada paylaşılan video görüntüsü yürekleri sızlattı.
"ÇOCUĞUMUN KATİLİNİ BULSUNLAR"
Kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşılan görüntüde acılı anne Ayşe Bülbül, 'Eren'im gittikten sonra, ben çocuksuz ne yapayım evi. Şimdiye kadar benim çocuklarımın yatacağı yeri yiyeceği kabı, bir şeysi yoktu ki. Şimdiden sonra ben evvela çocuğumun katilini istiyorum. Ben yetim çocuğum olmadan karnımı doyuramam. Kimsenin haberi yoktu ki bizden. Çocuğumun katilini bulsunlar kanı yerde kalmasın istiyorumö dedi.
"BEN BU YATAKLARDA NASIL YATAYIM? EREN'İMİN YATAĞI BİLE YOKTU"
İlçe merkezinde alınan ev için teşekkür eden Ayşe Bülbül'ün eve yeni eşyaların dizilmesi sırasında, 'Ben bu yataklarda nasıl yatayım Eren'imin yatağı bile yoktu demesi evde o sırada eşyaları dizen çalışanları da göz yaşlarına boğdu. Şehit oğlunun kara lastiklerini ayağından bir an olsun çıkartmayan anne Ayşe Bülbül daha önce de "Oğlum askerde şehit olmak istiyordu kapının önünde değil"demişti.
Kaynak: haberinburada
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