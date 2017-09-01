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Erkek İşi Denilen Sektörde 15 Kadın İstihdam Ediyor

ERKEK İŞİ DENİLEN SEKTÖRDE 15 KADIN İSTİHDAM EDİYOR

Samsun'da dekorasyon işiyle uğraşırken "erkek işi" diyenlere aldırmayıp doğal taş ve patlatma taş atölyesi kuran Filiz Doğan, iş yerinde 15 kadını istihdam ediyor ve 4 ülkeye ihracat yapıyor.

Tarih : 01 Eylül 2017, 16:30
Puan Ver : Erkek İşi Denilen Sektörde 15 Kadın İstihdam Ediyor(6/10)2

Samsun'da dekorasyon işiyle uğraşırken "erkek işi" diyenlere aldırmayıp doğal taş ve patlatma taş atölyesi kuran Filiz Doğan, iş yerinde 15 kadını istihdam ediyor ve 4 ülkeye ihracat yapıyor. Filiz Doğan yaptığı açıklamada, daha önce dekorasyon ürünleri sattığı bir iş yeri bulunduğunu, gittiği fuarlarda doğal taşlara ve patlatma mermerlere büyük talep olduğunu görünce Samsun'da üretim yapmaya karar verdiğini söyledi.

"ERKEK İŞİ YAPAMAZSIN DEDİLER"

Doğal taş ve patlatma taş atölyesi kurmak istediğinde "erkek işi" diye çocuklarının dahi kendisine tepki gösterdiğini anlatan Doğan, şöyle devam etti:

"Bu talebime çocuklarım da tepki gösterdi. 'Erkek işi, yapamazsın, zor bir iş' dediler ancak KOSGEB'in hibe desteği ile atölye kurdum. 1,5 yıl önce kurduğum atölyeyi büyük bir üretim atölyesine dönüştürdüm. Erkeklerin hakimiyetinde olan doğal taş ve patlatma mermer taş işinde kadınların başarısını herkese göstermek istiyorum."

İŞ YERİNDE 15 KADIN İSTİHDAM EDİYOR

Atölyesinde 15 kadına iş imkanı sunduğunu vurgulayan Doğan, kadınların erkeklerden daha hassas çalıştığını ve daha becerikli olduğunu dile getirdi. Doğan, şunları söyledi:

"Doğal taş işi ile mekanları güzelleştirmek mekanlara farklı görsellikler kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız işin de kusursuz ve düzgün olmasını önemsiyoruz. Bunun için daha titiz çalışan ve eli sanata daha yatkın olan bayanların çalışmasını tercih ettim. Erkek işi gibi görünse de bayanlar daha başarılı oluyor. Sadece taş ve mermerleri kaldırmak için erkek personel çalıştırıyorum. Atölyeyi kurmak isterken karşı çıkan oğlum da şimdi yanımda. Başta Amerika, Kanada, Cezayir ve Tunus'a ihracat yapıyoruz. Aynı zamanda iç piyasaya da ürün veriyoruz. Amacım, 5 yıl içinde dünyanın 20 ülkesine ihracat gerçekleştirmek ve 50 kişiye istihdam sağlamak."

Atölyede yönetici olarak çalışan Toykan Özbek ise annesinin taş atölyesi kurma fikrine ilk başlarda karşı çıktığını ancak annesinin girişimciliği sayesinde dünyanın 4 ülkesine taş gönderir hale geldiklerini aktardı.

Özbek, ayda 2 bin 50 metrekare üretim yaptıklarını sözlerine ekledi.

"TAŞ DİZMEK DANTEL ÖRMEKTEN DAHA KOLAY"

Atölyenin taş dizme ve paketleme kısmında çalışan Çiğdem Ceylan, evde oturmak yerine bu işte çalıştığını vurgulayarak "Taş dizmek evde dantel örmekten daha kolay ve daha keyifli. Burada her gün binlerce taşı bir araya getirerek işliyoruz ve sonunda güzel bir ürün ortaya çıkıyor. Yaptığımız ürünleri görünce de mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Çalışanlardan Edanur Binici ise bir kadın patronun yanında çalışmanın kendileri için daha güven verici olduğunu belirterek hem aile bütçesine katkıda bulunduğunu hem de kadınlarla aynı ortamda çalışmanın mutluluğunu yaşadığını kaydetti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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