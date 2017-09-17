ERKEKLERDEN ÇOK DAHA İYİ FUTBOL OYNAYAN KIZI GÖREN HAYRAN KALDI
Amerika'da yaşayan 18 yaşındaki genç kızın futbol becerisi izleyen herkesi şaşırttı.
TOP CAMBAZI KIZIN VİDEOSU VİRAL OLDU
Amerikalı 18 yaşındaki Lisa isimli kızın topla oynama yeteneği sosyal medyada viral oldu. Gerek topuklu ayakkabıyla gerekse, sahada kramponlarla oynadığı topla, karşısındakileri bir bir eledi.
ERKEKLER ŞAŞKIN
Birlikte oynadıkları erkek arkadaşları bile şaşkına döndü. Topu dilediği gibi hareket ettirerek, erkeklere vermeyen kızın yeteneğini görenşaşırdı.
Kaynak: haberinburada
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