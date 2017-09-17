Amerika'da yaşayan 18 yaşındaki genç kızın futbol becerisi izleyen herkesi şaşırttı.

TOP CAMBAZI KIZIN VİDEOSU VİRAL OLDU

Amerikalı 18 yaşındaki Lisa isimli kızın topla oynama yeteneği sosyal medyada viral oldu. Gerek topuklu ayakkabıyla gerekse, sahada kramponlarla oynadığı topla, karşısındakileri bir bir eledi.

ERKEKLER ŞAŞKIN

Birlikte oynadıkları erkek arkadaşları bile şaşkına döndü. Topu dilediği gibi hareket ettirerek, erkeklere vermeyen kızın yeteneğini görenşaşırdı.

Kaynak: haberinburada