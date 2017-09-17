Bakanlık Uyardı: Herkesin Evinde Var, Sağlığa Çok Zararlı
Kadın Futbolcuların Maçında Tekmeler Havada Uçuştu
Altının Ateşi Yükseldi! Son 1,5 Ayın En Yüksek Seviyesinde
F.Bahçeli Futbolculardan Van Persie Yorumu: Rahatsızılık Vericiydi
İşsizlik Rakamları Açıklandı
Cassano'dan Olay İtiraf: Köpek Gibi Yiyordum
Maaşı Az Olan Arkadaşına Yaptığı Jest Helal Olsun Dedirtti
Aleyna, Yeni Sevgilisiyle Dudak Dudağa Yakalandı
Fransa Liginde Hakem Futbolcuya Önce Tekme Savurdu, Sonra Oyundan Attı
Bu Kadarına Da Pes! Neymar İçin Tam 500 Milyon Euro
İtalyan Devi Leroy Sane'ye Talip Oldu
Anadolu Efes, Galatasaray Odeabank'ı Rahat Geçti
Yetim Maaşı Alanlar Da Ev Sigortası Kapsamına Alındı
Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi

ERKEKLERDEN ÇOK DAHA İYİ FUTBOL OYNAYAN KIZI GÖREN HAYRAN KALDI


Erkeklerden çok daha iyi futbol oynayan kızı gören hayran kaldı
Tarih : 17 Eylül 2017, 14:10
Puan Ver : Erkeklerden Çok Daha İyi Futbol Oynayan Kızı Gören Hayran Kaldı(6/10)2

Amerika'da yaşayan 18 yaşındaki genç kızın futbol becerisi izleyen herkesi şaşırttı.

TOP CAMBAZI KIZIN VİDEOSU VİRAL OLDU

Amerikalı 18 yaşındaki Lisa isimli kızın topla oynama yeteneği sosyal medyada viral oldu. Gerek topuklu ayakkabıyla gerekse, sahada kramponlarla oynadığı topla, karşısındakileri bir bir eledi.

ERKEKLER ŞAŞKIN

Birlikte oynadıkları erkek arkadaşları bile şaşkına döndü. Topu dilediği gibi hareket ettirerek, erkeklere vermeyen kızın yeteneğini görenşaşırdı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Erkeklerden  Çok  Daha  İyi  Futbol  Oynayan  Kızı  Gören  Hayran  Kaldı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER