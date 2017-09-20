Erken salınan boğa dehşet saçtı.

SEYİRCİLERİN ARASINA DALDI

Meksika'da düzenlenen festivalde kortej geçişinden sonra salınması gereken boğa erken bırakılınca seyirciler neye uğradıklarını şaşırdı.

İPİNE DOLANAN KADINI SÜRÜKLEDİ

Önüne çıkan herkese saldıran boğa, ipine dolanan bir kadını da sürükledi. Çevredekilerin de yardımıyla kadın kurtarıldı ama öfkeli hayvan diğer insanlara saldırmayı sürdürdü. Olayda biri ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

BOĞALARIN ÖFKESİ SINIR TANIMIYOR

Boğa festivallerinin ana yurdu olan İspanya'da da öfkeli boğaların dehşet saçtığı birçok olay yaşanmış, bazı saldırılar ölümle sonuçlanmıştı.

Kaynak: haberinburada