Trabzonspor'un tecrübeli antrenörü Ersun Yanal, bordo-mavili futbolcularla alakalı dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fotomaç'a konuşan Yanal'ın sözlerinden öne çıkanlar şunlar:

"OKAY STOPER OYNAMAK İSTİYOR"

Okay'ı Başakşehir maçında stoperde oynattık. Aslında zaman zaman yine stoper oynamıştı. Biz de böyle düşünüyoruz, Okay da böyle istiyor, hatta Milli Takım hocası da bunu söyledi. Okay bundan sonraki kariyerini stoper olarak sürdürmek istiyor, buna yakın düşünüyor. Gayet başarılı oynadığını düşünüyorum. Orta sahada şu an Onazi gelecek ve oynayacak. Bero da forma şansı bekliyor. Okay bana göre oynadığı bölgede gayet iyi. Hubocan oynayacak ve performansını oldukça geliştirdi. Şu an doğru rekabetin içerisinde olduğumuzu düşünüyorum, bu konuda haklılığımı zaman gösterecek.

"MUSTAFA AKLINI KAYBEDİYOR, GELGİTLER YAŞIYOR"

Biz geçen sene 16 puanla devreyi kapattık. Yedi futbolcu gelmişti üçünü kullanamadık. Kendi futbolcularımız vardı bir dönem, onları kullanamadık. Mustafa Akbaş, Mustafa Yumlu, Zeki Yavru ve Yusuf Erdoğan gibi. Akbaş çok önemli bir oyuncu. Ama bazen taraftar baskısından aklı gidip geliyor çocuğun, bazen ben de şaşırıyorum ne oluyor diye. Bu gelgitleri yaşıyor bu çocuk, buranın çocuğu bu. Bu çocukların Trabzonspor ile ilgili en ufak problemi olamaz, bunları ben görüyorum. Bu çocuklar niye buradan gitsin, biraz daha onlara sahip çıkmak gerekiyor. Kendi çocuklarımıza bunlar yapıldığında ben en az onlar kadar üzülüyorum. Var mı Akbaş'tan daha iyisi alıp oynatalım ama gerçekten iyi. Mustafa çok süratli, birçok mevkide oynayabiliyor.

"ESTEBAN HALA ANTRENMANLARA ÇIKMIYOR"

Esteban'ın saha içerisinde yaşadıkları ve düştüğü durum. Bizim onu sahaya çıkarmak için çabamız ve onun oynamak için çabası. Hala antrenmanlara çıkmıyor ve psikolojik olarak buna hazır değil. Bizim Esteban ile bunu oturup sağlıklı konuşmamız gerekiyor. Ama henüz buna hazır değil. Onun tetkiklerini yaptıracağız. Belki sağlık sorunu var, buna da bakacağız. İzin istedi ve ben de verdim. Esteban kendisini gerçekten çok kötü hissettiğini ve idmana hazır olmadığını belirtti. Bize, 'Çenem çıkmış gibi hissediyorum, direncim düştü, midem bulanıyor, gözüm kararıyor' dediği anda biz onu çıkarıp zorla oynatsak belki daha kötü şeyler olacaktı.

Kaynak: haberinburada