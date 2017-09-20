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Erzincan'da 50 Kişilik Yolcu Otobüsünde 174 Kaçak

ERZİNCAN'DA 50 KİŞİLİK YOLCU OTOBÜSÜNDE 174 KAÇAK

Erzincan'da 50 kişilik yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen yabancı uyruklu 174 kişi yakalandı.

Tarih : 20 Eylül 2017, 22:40
Puan Ver : Erzincan'da 50 Kişilik Yolcu Otobüsünde 174 Kaçak(9/10)5

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yol araması yapan jandarma ekipleri, 50 kişilik yolcu otobüsünde 174 kaçak göçmen yakaladı.

Erzincan'da Tercan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde yaptıkları kontrollerde durumundan şüphelendikleri plakası açıklanmayan yolcu otobüsünü durdurdu.

50 KİŞİLİK OTOBÜSTEN 174 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Araç içinde arama yapan ekipler, 50 kişilik yolcu otobüsünde yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen ve aralarında çocuk ile kadınların da bulunduğu Afganistan uyruklu 174 kaçağı yakaladı.

GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE GÖTÜRÜLDÜLER

Sağlık kontrolünden geçirilerek yiyecek ikramı yapılan yabancı uyruklular, ardından Erzincan Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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