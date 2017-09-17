ERZURUM'DA AMBULANS DEVRİLDİ: 3 SAĞLIK PERSONELİ AĞIR YARALI!
Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli ağır yaralandı.
Erzurum'da ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kent merkezine hasta nakli yapmasının ardından Pazaryolu ilçesine dönen Şaban Yılmaz yönetimindeki 25 LK 121 plakalı ambulans, Erzurum-Erzincan Karayolu'nun Aziziye ilçesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
3 KİŞİ YARALANDI
Kazada, sürücü ile acil tıp teknisyeni Gonca Topçu ve Furkan Ağda ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Külliyede Görüştü
- Noel Ve Şeb-İ Arus'u Aynı Etkinlikte Kutlayacak Olan Beşiktaş Belediyesine Tepki Yağdı
- Beyoğlu'nda Metruk Bina Çöktü, Enkaz Altında Bir Kişi Can Verdi
- Kardak'ta Gerginlik! Türk Balıkçıları Taciz Eden Yunan Botlarını Türk Botları Engelledi
- İsrail, Kudüs Direnişinin Sembol İsmi Cuneydi'nin Gözaltı Süresini Uzattı
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar