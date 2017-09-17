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Erzurum'da ambulans devrildi: 3 sağlık personeli ağır yaralı!

ERZURUM'DA AMBULANS DEVRİLDİ: 3 SAĞLIK PERSONELİ AĞIR YARALI!

Erzurum'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada 3 sağlık personeli ağır yaralandı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 19:50
Puan Ver : Erzurum'da Ambulans Devrildi: 3 Sağlık Personeli Ağır Yaralı!(6/10)2

Erzurum'da ambulansın devrildiği kazada 3 sağlık personeli ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezine hasta nakli yapmasının ardından Pazaryolu ilçesine dönen Şaban Yılmaz yönetimindeki 25 LK 121 plakalı ambulans, Erzurum-Erzincan Karayolu'nun Aziziye ilçesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada, sürücü ile acil tıp teknisyeni Gonca Topçu ve Furkan Ağda ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Yakutiye Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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