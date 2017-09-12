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ESAD REJİMİ 8 AYDA EN AZ 4 BİN VARİL BOMBASI KULLANDI!


Esad Rejimi 8 Ayda En Az 4 Bin Varil Bombası Kullandı!
Tarih : 12 Eylül 2017, 21:20
Puan Ver : Esad Rejimi 8 Ayda En Az 4 Bin Varil Bombası Kullandı!(9/10)5

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esad rejiminin, 2017'nin Ocak-Ağustos döneminde ülkede en az 4 bin 568 varil bombası kullandığını bildirdi.

BU YIL 4 BİN 568 VARİL BOMBASI KULLANILDI

SNHR, rejimin varil bombası kullanımına ilişkin aylık raporunu yayımladı. Raporda, bu yılın ilk 8 ayında en az 4 bin 568 varil bombası kullanan rejim güçlerinin Ocak'ta 634, Şubat'ta 502, Mart'ta 495, Nisan'da 938, Mayıs'ta 412, Haziran'da bin 271, Temmuz'da ise 224 varil bombası attığı açıklandı.

92 VARİL BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ

"Suriye İnsan Hakları Ağı ekibi, Ağustos 2017'deki günlük belgeleme çalışmaları sonucu, Suriye rejimine bağlı güçlerin en az 92 varil bombalı saldırı düzenlediğini belirledi." ifadelerine yer verilen SNHR'nin raporunda, rejim güçlerinin geçen ay içinde, Hama'nın doğu kırsalına (44), Humus'un kuzey kırsalına (14) ve Şam kırsalına ise (34) varil bombası attığı kaydedildi.

REJİM SİSTEMATİK CİNAYET İŞLİYOR

Raporda, rejimin varil bombalarını sistematik ve yaygın olarak kullandığı vurgulanarak, "cinayet suçu işleyerek Roma Tüzüğü'nün 7'nci maddesini ihlal ettiğinin ve insanlığa karşı suç işlediğinin" altı çizildi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK), rejime karşı ciddi yaptırımlar uygulanması çağrısı yapılan raporda, BMGK'nın Suriye ile ilgili kararlarının sözde kaldığı, Güvenlik Konseyinin güvenilirliğini ve amacını kaybettiği belirtildi.Suriye'de rejime silah ambargosu uygulanması talep edilen raporda, Esed rejimine para ve silah desteği sağlayan kişi ve kurumların da yargılanması istendi.

MALİYETİ DÜŞÜK, TAHRİBATI BÜYÜK

Rejim, düşük maliyet ve büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor. Varilin içine doldurulan patlayıcı miktarına göre, 50-200 metrelik alanda tahribat yapıyor.

Atılış şekli, askeri terminolojide "serbest düşüş ilkesi" olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla, sivilleri göçe zorluyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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