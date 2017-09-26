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Esad, sivillere bomba yağdırdı: 6 ölü, 15 yaralı

ESAD, SİVİLLERE BOMBA YAĞDIRDI: 6 ÖLÜ, 15 YARALI

Esad rejiminin Halep'teki güvenli bölgelere düzenlediği hava saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti, 15 kişi yaraladı.

Tarih : 26 Eylül 2017, 23:40
Puan Ver : Esad, Sivillere Bomba Yağdırdı: 6 Ölü, 15 Yaralı(9/10)5

Suriye'deki savaşın kurbanları yine siviller oldu.

SİVİLLERE BOMBA YAĞDIRDI

Esad rejimi, Halep kentinin Kafr-Karmin güvenli bölgesine düzenlediği hava saldırısında sivilleri hedef aldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 KİŞİ YARALANDI

Rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ayrıca saldırıda yaralılara yardım eden kurtarma ekipleri de hedef alındı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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