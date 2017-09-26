Suriye'deki savaşın kurbanları yine siviller oldu.

SİVİLLERE BOMBA YAĞDIRDI

Esad rejimi, Halep kentinin Kafr-Karmin güvenli bölgesine düzenlediği hava saldırısında sivilleri hedef aldı.

6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 15 KİŞİ YARALANDI

Rejim güçleri tarafından düzenlenen saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Ayrıca saldırıda yaralılara yardım eden kurtarma ekipleri de hedef alındı.

Kaynak: haberinburada