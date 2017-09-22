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ESAD, TÜRKİYE'NİN GİRMEYE HAZIRLANDIĞI KENTE 800 DEAŞ'LI YIĞDI!


Esad, Türkiye'nin girmeye hazırlandığı kente 800 DEAŞ'lı yığdı!
Tarih : 22 Eylül 2017, 11:50
Puan Ver : Esad, Türkiye'nin Girmeye Hazırlandığı Kente 800 Deaş'lı Yığdı!(10/10)6

Hatay-Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan zırhlı araç ve iş makinalarının girişi başladı. Türkiye'nin müdahele hazırlığı yaptığı Suriye'nin İdlip bölgesine yönelik hazırlıklar tamamlandı. Heyeti Tahrir el Şam grubu tarafından kontrol edilen Suriye'nin İdlib iline yönelik ilk sevkiyat Cilvegözü Sınır Kapısından yapılmaya başlandı. Sevkiyat kapsamında ilk olarak iş makineleri ve zırhlı araç gecişi sağlandı. Sınır kapısını geçen araçlar ara bölgede bekletiliyor. Sınırın Suriye tarafını tank ve zırhlı geçişlere hazırlamak için 8 kepçe ile haberleşme amaçlı alt yapı kurulumunu sağlayacak araçlar sınır kapısından giriş yaptı.

İDLİB'E 800 DEAŞ MİLİTANI SEVK EDİLDİ

Türkiye'nin harekat hazırlığı yaptığı İdlib'e 800 DEAŞ militanı sevk edildi. Hama'ya bağlı Ebu Dali köyünden geçiş yapan 800 DEAŞ'lı TSK'ya karşı savaşacak. Suriye parlamentosunda halen milletvekili olan Ahmet Derviş aracılığı ile Hama-Akerbat bölgesinden rejime ait otobüslerle İdlib'e taşındı.

ÖN SAFTA SAVAŞMAK İÇİN SINIRA NAKLEDİLECEKLER

Çoğunluğu eski Cundul Aksa militanı olan DEAŞ'lılar, ön safta savaşmak için Türkiye sınırına nakledilecek. Geçtiğimiz günlerde Lübnan sınırı Kalemon bölgesinden yine Suriye rejimi tarafından Deir ez Zor'a taşınan DEAŞ'lılardan bir kısmının da İdlib'e gönderileceği kaydediliyor. Kaynak: YeniŞafak

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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