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Eşim Gazı Açtı, Hepimizi Öldürecek Yazılı Not Aileyi Kurtardı

EŞİM GAZI AÇTI, HEPİMİZİ ÖLDÜRECEK YAZILI NOT AİLEYİ KURTARDI

Antalya'da evinin kapısını kilitleyerek mutfak tüpünün gazını açan klima teknisyeni, eşi ve iki çocuğunu ölümle tehdit etti. Annenin balkondan attığı not, aileyi ölümden kurtardı.

Tarih : 23 Eylül 2017, 15:40
Puan Ver : Eşim Gazı Açtı, Hepimizi Öldürecek Yazılı Not Aileyi Kurtardı(6/10)2

Antalya'da evinin kapısını kilitleyerek mutfak tüpünün gazını açan klima teknisyeninin öldürmekle tehdit ettiği eşi ve iki çocuğu, polis ekiplerince kurtarıldı.

GAZI AÇIP AİLESİNİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi'nde bulunan apartmanın 4. katındaki dairede ikamet eden klima teknisyeni Mehmet K, kıskançlık yüzünden çıktığı öne sürülen tartışmanın ardından mutfak tüpünün gazını açıp elindeki çakmağı yakarak, eşi Mine K. ile biri 3 yaşında, diğeri 2 aylık çocuklarını öldürmekle tehdit etti.

NOT YAZIP BALKONDAN ATTI

Bunun üzerine Mine K, kağıt parçalarına "Eşim gazı açtı, hepimizi öldürecek, kurtarın.", "Mutfakta gaz açık, her yer kokuyor, gizli girsinler eve, kapı kilitli, 'Gelen olursa çakmağı yakarım.' diyor." yazarak balkondan attı.

NOTU BEYAZ EŞYA SERVİSİ ÇALIŞANLARI BULDU, POLİS ALARMA GEÇTİ

Notlardan birini apartmana gelen beyaz eşya servisinin çalışanları buldu. Servisçilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüpteki sızıntı nedeniyle çevreyi yoğun gaz kokusu kapladı, çocuk ve annesinin balkona girip çıkması dikkati çekti.

KENDİNİ MUTFAĞA KİLİYLEYEN KOCA BALYOZLA KURTARILDI

İkna çabaları başarısız olunca polis ve itfaiye ekipleri, balkona uzattıkları itfaiye aracının merdivenine çıkarak çocuk ve bebeği kurtardı. Eve giren ekipler, kendisini mutfağa kilitleyerek sinir krizi geçiren Mehmet K'yi, kapıyı balyozla kırarak etkisiz hale getirdi.

Kelepçelenen Mehmet K, polis ekiplerince güçlükle aşağı indirilip ambulansa bindirildi.

ÖNCE HASTANE SONRA GÖZALTI

Ekiplerin müdahalesinin ardından evden çıkan anne ve çocukları, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Mehmet K'nin de hastaneye götürüldüğü, tedavisinin ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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