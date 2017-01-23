

Edinilen bilgiye göre, E.T. (21) ile evli olan Özkan Tatlı'nın (31), Yenibaraj Mahallesi'nde oturdukları iki katlı evin birinci katına, dini nikahlı Ferdi Ç. (32) ile Dilek Z. (25) çifti taşındı.



İddiaya göre, bir süre sonra Özkan Tatlı, komşusu Dilek Z.'ye SMS ve internet yoluyla cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Bu olaylar yaşanırken Dilek Z. ile Ferdi Ç. de geçimsizlik nedeniyle sürekli kavga etmeye başladı.20 Ocak günü Dilek Z. ile Ferdi Ç. yine kavga edince, Ferdi Ç. evi terk edip gitti. Ferdi Ç. akşam eve gelmeyince Dilek Z. evden ayrılıp kocasını aramaya başladı. Ancak bulamayıp eve döndüğünde evde Özkan Tatlı ile karşılaştı. Evine izinsiz girilmesine sinirlenen Dilek Z., Özkan Tatlı ile kavga etti. Daha sonra da telefonla eşini aradı. Ancak eşi telefonu açmayınca SMS atıp, "Özkan eve girmiş beni rahatsız ediyor, uzun süredir de bana cinsel içerikli mesajlar atıyordu" diye yazınca, Ferdi Ç. arkadaşı Ahmet B.'yi (27) alarak eve geldi.Taraflar arasında satırlı, pompalı tüfekli kavga çıktı. Kavgada Özkan Tatlı, Ferdi ve Ahmet'i satırla yaraladı. Bunun üzerine Ferdi Ç. pompalı tüfeği alıp ateş ederek Özkan Tatlı'yı vurdu. Bu arada Dilek Z. de olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Ferdi Ç. ile Ahmet B. kendi imkanlarıyla hastaneye giderken, yaralanan Özkan Tatlı ise eşinin çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Polis olaydan sonra yaptığı çalışmada Ferdi Ç. ile eşi Dilek Z.'yi gözaltına aldı. Ahmet B.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.







Ferdi Ç. ve Dilek Z. bugün sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.







kaynak:sabah