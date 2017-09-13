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Eşini 12 Bıçak Darbesiyle Öldürdü, Savunması Yok Artık Dedirtti: Beraatimi İstiyorum

EŞİNİ 12 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ, SAVUNMASI YOK ARTIK DEDİRTTİ: BERAATİMİ İSTİYORUM

Bursa'da aynı fabrikada çalıştığı eşi 18 yaşındaki Deniz Güneş Adıyaman'ı, kıskançlık yüzünden 12 yerinden bıçaklayarak öldüren saldırgan koca "Pişmanım, beraatimi istiyorum." dedi.

Tarih : 13 Eylül 2017, 14:20
Puan Ver : Eşini 12 Bıçak Darbesiyle Öldürdü, Savunması Yok Artık Dedirtti: Beraatimi İstiyorum(5/10)1

Bursa'da aynı fabrikada birlikte çalıştığı eşi 18 yaşındaki Deniz Güneş Adıyaman'ı kıskançlık yüzünden konuşmak için çağırdığı parkta 12 yerinden bıçaklayarak öldürmekten yargılanmasına başlanan 19 yaşındaki Mehmet Adıyaman, "Deniz'in yanına gittim. Konuşmak için parka çağırdım. Eve dönmesini istedim. kabul etmedi. Aynı gün tekrar gidip yine parka çağırdım. Bu kez bana, 'Seni sevmiyorum. Boşanmak istiyorum. Sen başkasıyla, devam et. ben de başkasıyla devam etmek istiyorum' dedi. Ben de sinirlenip onu öldürdüm. Pişmanım, üzgünüm, beraatimi istiyorum." dedi.

Merkez Gürsu ilçesinde bir tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Mehmet Adıyaman, aynı işyerinde tanıştığı Deniz Güneş ile anlaşarak kaçıp evlendi. Çift, yaşları küçük oludğu için evliliklerine izin vermeyen ailelerini nikah günü ikna edip düğünlerine çağırdı. İddiaya göre Mehmet Adıyaman, kıskançlık yüzünden sürekli tartıştığı eşini, ailesine karşı ilgisiz kalmakla da suçlayıp, kendi anne ve babasıyla da konuşmaması için defalarca uyarıp dövdü.

3 AY ÖNCE DÖVÜNCE EVİ TERKETTİ

Adıyaman, geçen mart ayında iş çıkışı evlerinde, 3 ay önce evlendiği eşine, "Çalışırken giydiğin iş önlüğünün üst düğmeleri neden açıktı. Ayrıca yemekte neden benim yanıma gelmedin de erkek arkadaşınla oturdun' diyerek tartışıp,dövdü. Buna sinirlenen genç kadın, "daha fazla dayanamayacağım sana ve laflarına. Yoruldum ben. Her şey güzel olur diye düşünmüştüm ama olmadı. Seni artık sevmiyorum. Benden buraya kadar hoşçakal. En kısa zamanda boşanma davası açacağım haberin olsun" yazılı mektup bırakıp, aynı ilçede yaşayan annesinin evine gitti.

Eve dönünce eşini bıraktığı mektubu gören Mehmet Adıyaman, kayınvalidesinin evine gitti. Adıyaman, dışarı çağırdığı Deniz Güneş Adıyaman'ı geri dönmesi konusunda ikna edemeyince ayrıldı. Kısa bir süre sonra tekrar aynı eve gelen Mehmet Adıyaman, bir kez daha görüşmek için parka çağırdığı eşini bu kez 12 yerinden bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu. Adıyaman çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

"PİŞMANIM BERAATİMİ İSTİYORUM"

Hakkında, Bursa 5'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Mehmet Adıyaman, hakim önüne çıktı. Mehmet Adıyaman yaptığı savunmasında, "Deniz eve dönme teklifime olumsuz yanıt verdi. Bana, 'seni sevmiyorum. Boşanmak istiyorum. Sen başkasıyla devam et. Ben de başkasıyla devam etmek istiyorum' dedi. Ben de o ağzından çıkanı kulağın duysun, ne diyorsun dedim, cebimdeki bıçağı çıkarttım, bıçağı tuttu bir şey yapamazsın 'sen kalıbın adamı değilsin' diyerek peşimimi bırak deyince kendimi kaybettim, bıçağı elinden çekip, rastgele salladım. Polise teslim oldum. Pişmanım, beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme eksik evrakların beklenmesi için duruşmayı ertelerken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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