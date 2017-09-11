EŞİNİ ÖPMEK İSTEYEN KOCAYA ŞOK!
Çin'de kocasının öpme isteğine beklenmedik tepki veren kadın sosyal medyada olay oldu. Kadın, öpmek için yaklaşan kocasını iterek rezil etti. Adam ne yapacağını bilemedi.
İlginç olay Çin'de yaşandı. Kocasının öpme isteğine tepki veren kadın sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girdi.
KOCASI ÖPMEK İSTEDİ, KADIN İTEREK UZAKLAŞTIRDI
Çinli kadın, kendisini öpmek için hamle yapan eşine beklenmedik bir karşılık verdi. Yanağına yaklaşan kocasını sert bir hareketle iterek uzaklaştırdı. Neye uğradığını şaşıran koca ne yapacağını bilemedi. Mahcup olan adam yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle poz verdi.
GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI
Çin'de kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu.
Kaynak: haberinburada
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