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Eşini Öpmek İsteyen Kocaya Şok!

EŞİNİ ÖPMEK İSTEYEN KOCAYA ŞOK!

Çin'de kocasının öpme isteğine beklenmedik tepki veren kadın sosyal medyada olay oldu. Kadın, öpmek için yaklaşan kocasını iterek rezil etti. Adam ne yapacağını bilemedi.

Tarih : 11 Eylül 2017, 19:30
Puan Ver : Eşini Öpmek İsteyen Kocaya Şok!(8/10)4

İlginç olay Çin'de yaşandı. Kocasının öpme isteğine tepki veren kadın sosyal medyada en çok paylaşılan konular arasına girdi.

KOCASI ÖPMEK İSTEDİ, KADIN İTEREK UZAKLAŞTIRDI

Çinli kadın, kendisini öpmek için hamle yapan eşine beklenmedik bir karşılık verdi. Yanağına yaklaşan kocasını sert bir hareketle iterek uzaklaştırdı. Neye uğradığını şaşıran koca ne yapacağını bilemedi. Mahcup olan adam yüzünde tuhaf bir gülümsemeyle poz verdi.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA YAYILDI

Çin'de kaydedilen ilginç görüntüler sosyal medyada viral oldu.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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