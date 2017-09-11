Gittikleri eğlence mekanında, kocası genç bir kızı öpünce krize giren kadın, eşini tokatladı.

Güzel vakit geçirmek için gittikleri mekanda kocasının başka kadını öptüğünü gören kadın, kocasını tokatladı.

EĞLENCE ZEHİR OLDU

Yaşlı çiftin eğlenmek için gittikleri mekanda genç bir kız gelerek yaşlı adamın kucağına oturdu. Adamın onu öpmesiyle, karısı çılgına döndü. Kıskançlık krizine giren kadın, kocasını tokatladı. Kocası hala gülerken, kadının keyfinin tamamen kaçtığı görüldü.

Kaynak: haberinburada