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ESKİ BAKAN ZAFER ÇAĞLAYAN'A ABD'DE DAVA AÇILDI


Eski Bakan Zafer Çağlayan'a ABD'de Dava Açıldı
Tarih : 07 Eylül 2017, 08:50
Puan Ver : Eski Bakan Zafer Çağlayan'a Abd'de Dava Açıldı(7/10)3

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Türkiye'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla dava açtı.

ZARRAB 1,5 YILDIR YARGILANIYOR

Aynı suçlamayla yaklaşık bir buçuk yıldır New York'ta yargılanan Reza Zarrab davasının dosyasına konan iddianameye Abdullah Happani'nin adı da kondu. Bu şekilde Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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