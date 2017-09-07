ESKİ BAKAN ZAFER ÇAĞLAYAN'A ABD'DE DAVA AÇILDI
New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, Türkiye'nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, Genel Müdür Yardımcısı Levent Balkan ile Abdullah Happani hakkında, ABD'nin İran'a karşı uyguladığı ambargoyu delme suçlamasıyla dava açtı.
ZARRAB 1,5 YILDIR YARGILANIYOR
Aynı suçlamayla yaklaşık bir buçuk yıldır New York'ta yargılanan Reza Zarrab davasının dosyasına konan iddianameye Abdullah Happani'nin adı da kondu. Bu şekilde Zarrab davasında yargılanan sanık sayısı dokuza çıktı.
Kaynak: haberinburada
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