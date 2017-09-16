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ESKİ BASKETBOLCU UFUK YANAR, TRAFİK KAZASI SONUCU HAYATINI KAYBETTİ


Eski Basketbolcu Ufuk Yanar, Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti
Tarih : 16 Eylül 2017, 20:00
Puan Ver : Eski Basketbolcu Ufuk Yanar, Trafik Kazası Sonucu Hayatını Kaybetti(6/10)2

Eski basketbolcu Ufuk Yanar, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, Ülker altyapısından yetişen ve kariyerinde Pınar Karşıyaka, Tekelspor, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile İTÜ formalarını giyen Ufuk Yanar'ın geçirdiği trafik kazası sonucu 36 yaşında vefat ettiği bildirildi.

FEDERASYON BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

TBF tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Eski basketbolcu Ufuk Yanar'ın geçirdiği trafik kazasında vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Türkiye Basketbol Federasyonu olarak merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları, sevenleri ve tüm basketbol camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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