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ESKİ CHP'Lİ VEKİLE FETÖ SORUŞTURMASI!


Eski CHP'li vekile FETÖ soruşturması!
Tarih : 21 Eylül 2017, 14:50
Puan Ver : Eski Chp'li Vekile Fetö Soruşturması!(8/10)4

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar hakkında, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nı (FETÖ/PDY) övdüğü iddiasıyla soruşturma açıldı.



FETÖ'YÜ ÖVDÜĞÜ İDDİASIYLA SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu tarafından, Acar hakkında, yerel gazetedeki köşe yazısında terör örgütü FETÖ/PDY'yi övdüğü iddiasıyla soruşturma başlatıldı.



ACAR HAKKINDA DAVA AÇILACAK



Acar hakkında, suç unsurunun tespiti halinde "terör örgütü propagandası yapma, halkı kin ve düşmanlığa sevk etme" suçlarından dava açılacağı öğrenildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Chp  Li  Vekile  Fetö  Soruşturması    haber

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