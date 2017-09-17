ESKİ FENERBAHÇELİ ANDRE SANTOS'UN OĞLU BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, oğlunun Beşiktaş altyapısında oynarken fotoğrafını paylaştı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Andre Santos'un, oğlu Beşiktaş altyapısında oynuyor.
Brezilyalı yıldız, Arthur Santos'un Beşiktaş altyapısındaki görüntülerini Instagram hikayesinden paylaştı.
Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan 34 yaşındaki yıldız, buradan Arsenal'e transfer olmuştu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar