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Eski Fenerbahçeli Andre Santos'un Oğlu Beşiktaş'a Transfer Oldu

ESKİ FENERBAHÇELİ ANDRE SANTOS'UN OĞLU BEŞİKTAŞ'A TRANSFER OLDU

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Andre Santos, oğlunun Beşiktaş altyapısında oynarken fotoğrafını paylaştı.

Tarih : 17 Eylül 2017, 16:40
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli Andre Santos'un Oğlu Beşiktaş'a Transfer Oldu(6/10)2

TFF 1. Lig ekiplerinden Boluspor forması giyen Andre Santos'un, oğlu Beşiktaş altyapısında oynuyor.

Brezilyalı yıldız, Arthur Santos'un Beşiktaş altyapısındaki görüntülerini Instagram hikayesinden paylaştı.

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan 34 yaşındaki yıldız, buradan Arsenal'e transfer olmuştu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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