Fenerbahçe'den 2016'da ayrılan Portekizli futbolcu Raul Meireles, 33 yaşında futbola veda etti.

Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Raul Meireles, futbol yaşantısına nokta koydu. 2012 yılında Sarı-Lacivertli takıma transfer olan Meireles 2016 yılında Fenerbahçe'den ayrılmıştı. İsmi transfer döneminde sık sık İtalyan ekibi Cagliari ile anılan Portekizli futbolcu Cagliari ile anlaşma sağlayamadı.

33 YAŞINDA BIRAKTI

33 yaşında futbolu bırakan yıldız oyuncu kariyerinde; Boatisva, Porto, Liverpool, Chelsea ve Fenerbahçe takımlarında görev aldı.

Kaynak: haberinburada