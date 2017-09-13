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ESKİ FENERBAHÇELİ SERHAT AKIN, ROBİN VAN PERSİE'YE SAHİP ÇIKTI


Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Robin van Persie'ye Sahip Çıktı
Tarih : 13 Eylül 2017, 17:50
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli Serhat Akın, Robin Van Persie'ye Sahip Çıktı(8/10)4

Geçtiğimiz sene Survivor'a katılan eski Fenerbahçeli Milli futbolcu Serhat Akın, Fenerbahçe hakkında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İşte Serhat Akın'ın çarpıcı yorumları:

"BAŞAKŞEHİR KARŞISINDA DEFANS OYNADIĞI İÇİN KAYBETTİ"

'Fenerbahçe hangi sistemde oynayacak önce bununu belirlemesi lazım. Mustafa Denizli zamanında 3-0'dan 4-3 maç kazandı. O maçı yüklenerek kazandı mesela. Şunu söylemek istiyorum Başakşehir karşısında defans oynadı ve kaybetti. Hücum oynayıp da kaybetse kimse konuşmazdı. Mesele çift santrafor değil, haz vermiyor takım. Fenerbahçe kendi sahasında rakiplerinden çekinecekse zaten şampiyon olamaz. Bayern Münih mesela Almanya'da kimseden korkmaz.

"CEZA SAHASINDA ORTALIĞI KARIŞTIRACAK BİRİ OLSA ETKİLİ OLUR"

Fenerbahçenin savunması kötü değil. Orta saha merkezlerinde savunma anlamında güçlü. Valbuena değişik bir oyuncu. Kimse olmayınca alan değiştirip ters top atıyor.Ceza sahasında ortalığı karıştıracak biri olsa etkili olur.

Mesela Adebayor Fenerbahçe'de olsa çok etkili olurdu. Geliyor orta sahaya top alıyor, gidiyor savunmayı yıpratıyor çok etkili. Başakşehir'i bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Adebayor Fenerbahçe'de olsa tribünler tıklım tıklım olurdu. Sadece Adebayor değil Vagner Love, Eto'o gibi isimlere büyük takımlar ilgi göstermedi ama diğer takımlar aldı. Mesela Vagner Love gol kralı oldu.

"ROBIN VAN PERSIE KÜSTÜRÜLDÜ"

Robin van Persie'ye saygı duyuyorum. Bana göre 'mega star' bir oyuncu. Fenerbahçe'de küstürüldü. Şu anki durumu düzeltebilecek tek kişi Aykut Kocaman. Van Hooijdonk bana güçlü bir karakteri olduğunu söyledi mesela. Persie geçtiğimiz sezon ölü haliyle bile 15-16 gol attı. İyi olsa neler yapabilir.

Wilshere çok kaliteli oyuncu. Formayı giyip sahaya çıkınca tamam demek lazım. Fenerbahçe'nin transfer politikası yanlış, nokta transferler yapmak lazım. Beşiktaş - Porto maçı zor bir maç olacak. Beşiktaş geçen sene iyi bir tecrübe edindi. Umarım güzel bir skor elde eder.

Kaynak: Milliyet

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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