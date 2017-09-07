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ESKİ FENERBAHÇELİ VOLKAN ŞEN, TRABZONSPOR'LA ANLAŞTI


Eski Fenerbahçeli Volkan Şen, Trabzonspor'la Anlaştı
Tarih : 07 Eylül 2017, 16:50
Puan Ver : Eski Fenerbahçeli Volkan Şen, Trabzonspor'la Anlaştı(5/10)1

Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Volkan Şen Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

İsmi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Volkan Şen eski takımı Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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