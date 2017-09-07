Fenerbahçe'nin sözleşmesini feshettiği Volkan Şen Trabzonspor ile anlaşmaya vardı.

İsmi Beşiktaş ve Galatasaray ile anılan Volkan Şen eski takımı Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Kaynak: haberinburada