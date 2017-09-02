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Eski Galatasaraylı Melo, Rakibine Attığı Yumruğun Fotoğrafını Çerçeve Yaptırdı

ESKİ GALATASARAYLI MELO, RAKİBİNE ATTIĞI YUMRUĞUN FOTOĞRAFINI ÇERÇEVE YAPTIRDI

Eski Galatasaraylı futbolcu Melo, Brezilya'da rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletip odasına koyunca dikkatleri üzerinde topladı.

Tarih : 02 Eylül 2017, 13:00
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Melo, Rakibine Attığı Yumruğun Fotoğrafını Çerçeve Yaptırdı(9/10)5

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği mücadeleyi evinde takip eden Melo, bu anları Instagram hikayesinden yayınladığı video ile paylaştı.

RAKİBİNE ATTIĞI YUMRUĞU ÇERÇEVELETTİ

Ancak videoda dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Saha dışı olaylarla sıkça gündeme gelen Melo'nun, Palmeiras'ın Penarol ile oynadığı maçta rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletip masaya koyması büyük ilgi çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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