ESKİ GALATASARAYLI MELO, RAKİBİNE ATTIĞI YUMRUĞUN FOTOĞRAFINI ÇERÇEVE YAPTIRDI
Eski Galatasaraylı futbolcu Melo, Brezilya'da rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletip odasına koyunca dikkatleri üzerinde topladı.
Bir dönem Galatasaray forması da giyen Brezilyalı oyuncu Felipe Melo, sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Uruguay ile Arjantin'in karşı karşıya geldiği mücadeleyi evinde takip eden Melo, bu anları Instagram hikayesinden yayınladığı video ile paylaştı.
RAKİBİNE ATTIĞI YUMRUĞU ÇERÇEVELETTİ
Ancak videoda dikkat çeken bir ayrıntı vardı. Saha dışı olaylarla sıkça gündeme gelen Melo'nun, Palmeiras'ın Penarol ile oynadığı maçta rakibine attığı yumruğun fotoğrafını çerçeveletip masaya koyması büyük ilgi çekti.
Kaynak: haberinburada
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