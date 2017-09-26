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ESKİ GALATASARAYLI RİBERY, TÜRK TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR


Eski Galatasaraylı Ribery, Türk Takımlarıyla Görüşüyor
Tarih : 26 Eylül 2017, 15:30
Puan Ver : Eski Galatasaraylı Ribery, Türk Takımlarıyla Görüşüyor(9/10)5

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Franck Ribery'nin, Süper Lig takımlarıyla transfer için görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.

France Football'da yer alan habere göre, kariyerinde yeni bir maceraya atılmayı hedefleyen Ribery'nin seçenekleri arasında Süper Lig de yer alıyor. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

Fransız yıldız, daha önce Süper Lig'de 2004-05 sezonunda Galatasaray forması giymiş; 14 maçta 5 asist yapmış olmasına karşın genç ve diri oyunu taraflı-tarafsız sporseverlerce performansı beğeni toplamıştı.

361 MAÇTA 286 GOLE ETKİ ETTİ

Franck Ribery, son olarak 2007-08 sezonundan beri formasını giydiği Bayern Münih'te çıktığı 361 maçta 112 gol ve 174 asistle takımının 286 golüne direkt etki etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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