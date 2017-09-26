ESKİ GALATASARAYLI RİBERY, TÜRK TAKIMLARIYLA GÖRÜŞÜYOR
Almanya Bundesliga'da Bayern Münih forması giyen Franck Ribery'nin, Süper Lig takımlarıyla transfer için görüşme halinde olduğu ileri sürüldü.
France Football'da yer alan habere göre, kariyerinde yeni bir maceraya atılmayı hedefleyen Ribery'nin seçenekleri arasında Süper Lig de yer alıyor. Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 34 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'den birkaç kulüple görüşme halinde.
GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI
Fransız yıldız, daha önce Süper Lig'de 2004-05 sezonunda Galatasaray forması giymiş; 14 maçta 5 asist yapmış olmasına karşın genç ve diri oyunu taraflı-tarafsız sporseverlerce performansı beğeni toplamıştı.
361 MAÇTA 286 GOLE ETKİ ETTİ
Franck Ribery, son olarak 2007-08 sezonundan beri formasını giydiği Bayern Münih'te çıktığı 361 maçta 112 gol ve 174 asistle takımının 286 golüne direkt etki etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
- Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
- Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
- Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
- Verem Ve Sspe Hastalarına Tedavi Ve Bakım İçin Ayda Bin 683 Lira Verilecek
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Rusya: Abd, Yeni Suriye Ordusu Kuruyor!
- Mesajlaştığı Kadınla Buluşmak İçin Kilometrelerce Yol Giden Çinli, Kadının Kocasından Kırbaç Yedi
- Putin, Öğrenciyken Filmlerde Dublörlük Yapmış
- Kudüs İçin Alınan Tarihi Kararların Ardından Süreç Nasıl İşleyecek?
- Ramallah'ta Büyük Bir Türk Bayrağı Taşıyan Filistinli İsrail Polisine Meydan Okudu
Bu Haberle İlgili Yorumlar