Bir dönem Galatasaray forması giyen İspanyol orta saha oyuncusu Jose Rodriguez, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e transfer oldu.

KİRALIK OLARAK İSRAİL'DE

Bonservisi Bundesliga takımı Mainz'da bulunan Rodriguez, sezon sonuna kadar İsrail temsilcisinde kiralık olarak forma giyecek.

22 yaşındaki futbolcu, transferin ardından yaptığı açıklmada "Diğer takımlardan da kiralık teklifler vardı ama Maccabi teknik direktörü Jordi Cruyff ile yaptığım konuşmanın ardından imza atmaktan çekinmedim" dedi.

Jose Rodriguez, 2015 yılında Real Madrid altyapısından bonservissiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olmuş, bir senenin ardından 2.15 milyon Euro'ya Mainz'a satılmıştı.

Kaynak: haberinburada