Oto Tamircisi Genç Kız, Yerli Otomobil Üretimine Talip Oldu
Moussa Sow'dan Fenerbahçe Mesajı
Toki, Aksaray, Bolu Ve Diyarbakır'a Yeni Sanayi Siteleri Kuruyor
Serdar Aziz'den Igor Tudor'a Olay Gönderme!
Barcelona'nın Yeni Transferinden İlginç Hareket!
Liverpool Nefes Kesen Maçta Manchester City'i 4-3 Mağlup Etti
Cesur Fotoğraflar! İnsanlar İlk Kez Vücutlarındaki Sırları Gösterdi
Vefalı Eşten Yürek Yakan Sözler: Yatalak Kalsaydı, Yine Benim Olsaydı
Inter'in Yıldızından Galatasaray Cevabı!
Fenerbahçeli Giuliano Yeniden Rusya Yolcusu Olacak
Adnan Oktar'ın Kediciği, İç Çamaşırıyla Dans Etti
Erdoğan'dan Milli Sporcuya Sürpriz Ziyaret!
Türk Modacı Odunla Döverek Yeni Kumaş Üretti, Dünya Devleri Peşine Düştü
Arsenal'den Sürpriz Alexis Sanchez Kararı! Transfer Mi Olacak
Milli Kadın Basketbolcu Işıl Alben, Arda Turan'a İthafen Paylaşım Yaptı
Galatasaray, Hagi'nin Takımı Vitorul'u 2-0 Mağlup Etti
Kanal İstanbul'da Proje Detayları Yarın Açıklanacak
Fatih Tekke'ye Geri Dön Çağrısı!
Rus Ekibi Ska Khabarosvk, Antalya Kampı İçin 10 Bin 777 Km Yol Geldi!
Çin'den Beşiktaş'ın Golcüsüne Dev Teklif!

Eski G.Saraylı Melo, Bursa Maçı Sonrası Timsah Avlayan Aslan Görüntüsü Paylaştı

ESKİ G.SARAYLI MELO, BURSA MAÇI SONRASI TİMSAH AVLAYAN ASLAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞTI

Galatasaray'ın Bursaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo, instagram hesabından timsah avlayan aslan görüntüsü paylaştı.

Tarih : 25 Eylül 2017, 10:30
Puan Ver : Eski G.Saraylı Melo, Bursa Maçı Sonrası Timsah Avlayan Aslan Görüntüsü Paylaştı(6/10)2

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Cim Bom'un her maçını televizyondan izlemeyi ihmal etmiyor.

BURSASPOR TARAFTARLARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Dün oynanan Bursaspor maçını da izleyen Melo, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Aslan ve 4 yıldız simgeleriyle bir aslanın timsahı yendiği bir görsel paylaşan Brezilyalı futbolcu, bu gönderisiyle sarı kırmızılı taraftarların beğenisini toplarken, Bursasporlu taraftarların tepkisini çekti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Eski  Gsaraylı  Melo  Bursa  Maçı  Sonrası  Timsah  Avlayan  Aslan  Görüntüsü  Paylaştı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER