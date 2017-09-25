Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Bursaspor'u 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup etti. Sarı kırmızılılar'ın eski Brezilyalı futbolcusu Felipe Melo, Cim Bom'un her maçını televizyondan izlemeyi ihmal etmiyor.

BURSASPOR TARAFTARLARININ TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Dün oynanan Bursaspor maçını da izleyen Melo, Galatasaray'ın galibiyeti sonrasında sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Aslan ve 4 yıldız simgeleriyle bir aslanın timsahı yendiği bir görsel paylaşan Brezilyalı futbolcu, bu gönderisiyle sarı kırmızılı taraftarların beğenisini toplarken, Bursasporlu taraftarların tepkisini çekti.

Kaynak: haberinburada