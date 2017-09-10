ESKİ POLİS, FETHULLAH GÜLEN'E KÜFRETTİ DİYE BABASINI VURDU
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, 3 yıl önce polislikten istifa eden Erol K., FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'e küfür ettiği için tepki gösterip tartıştığı babası 70 yaşındaki Cemal K.'yi tabancayla vurarak yaraladı. Gözaltına alınan Erol K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
GÜLEN'E KÜFÜR ETTİ DİYE BABASINI VURDU
Kaynaşlı'nın Yeniyurt Köyü'nde oturan, 3 yıl önce polislik görevinden istifa ettiği belirtilen Erol K., dün akşam saatlerinde iddiaya göre FETÖ/PDY terör örgütü ele başı Fethullah Gülen'e hakaret ve küfür ettiğini iddia ettiği babası Cemal K. ile tartıştı. Erol K., tartışma ardından belinden tabancasını çıkartarak babasını ayağından vurdu. Cemal K. yere yığılırken, silah sesini duyan yakınlarının ihbarı üzerine 112 Acil ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayağından yaralanan Cemal K., kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, kendisini vuran oğlu da jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemlerini tamamlanan Erol K., sağlık kontrolleri sonrası Düzce Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: haberinburada
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