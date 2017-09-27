Balıkesir'in Edremit ilçesinde okula giden anne ve kızına pompalı tüfekle ateş ederek 7 yaşındaki kızı öldüren, anneyi de yaralayan zanlı Mehmet Salik Mumcu, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek ile polis aracından indirilen zanlı, "Cinayeti keyiften işledim" dedi.

İLK OKUL GÜNÜYDÜ

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Beylikdüzü'nde bir ilkokula kayıt olan ve bu yıl birinci sınıfa başlayacak olan Zeynep Seren Çeliksoy, annesinin İstanbul'da yaşadığı problemler sebebiyle Balıkesir'in Edremit ilçesine geldi. Dün sabah annesiyle birlikte Edremit Gazi İlkokulu'na gelen Zeynep, kaydını bu okula aldırdı. Dün sabah hayatında ilk kez okula gitmek için dedesinin evinden çıkan Zeynep Seren Çeliksoy, annesi Zeliha Çeliksoy ile birlikte silahlı saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti.

"KEYİFTEN ÖLDÜRDÜM"

Küçük Zeynep'in katil zanlısı Mehmet Salik Mumcu'nun sabah saatlerinde Gazi İlkokulu'na gelip çevredekilere sorular sorduğunu, daha sonra olay yerinden ayrıldığını gösteren güvenlik kamerası kayıtları da ortaya çıktı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan geniş çaplı soruşturmanın ardından güvenlik kamerası görüntülerinde eşkali tespit edilen zanlı Mehmet Salik Mumcu polis ekipleri tarafından dün gece yakalandı. Zanlı emniyetteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi. Çelik yelek giydirilen Mehmet Salik Mumcu, çocuğu öldürdüğü için çok pişman olduğunu belirtirken, "Onu değil, anasını öldürecektim. Çıkınca, anasını öldüreceğim" dedi. Görüntü alan bir gazetecinin neden yaptın sorusuna "keyiften" cevabını veren zanlı, "istersen seni de yaparım" diyerek adliyeye girdi.

NÖBETÇİ MAHKEMEYE SEVK EDİLECEK

Öte yandan, bugün Balıkesir'de toprağa verilecek küçük kızın cenazesine tedavi olduğu hastaneden taburcu olan annesinin de katılacağı öğrenildi. Mehmet Salik Mumcu'nun savcılık ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevki bekleniyor.

Kaynak: haberinburada