ESKİ SEVGİLİSİNİN YENİ AŞKINI HAZMEDEMEDİ, TABANCAYLA VURUP ÖLDÜRDÜ!
Eski sevgilisinin yeni aşkını hazmedemedi. Önce tartıştı ve sonra tabanca ile vurdu.
ESKİ SEVGİLİSİNİN YENİ SEVGİLİSİNİ UYARDI: ONDAN UZAK DUR
Olay, bugün merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi'nde Güler sokakta meydana geldi. İsmail Belli, sevgilisi Tuğba E'den bir süre önce ayrıldı. Belli, önceki gün yolda yürürken Tuğba E.'yi, Tolga Öner ile gezerken gördü. İsmail Belli bugün, kendi anne ve babası ile yürürken bir kez daha sokakta karşılaştığı Tolga Öner'e, eski sevgilisinden ayrılmasını ve uzak durmasını istedi.
ÖNCE TARTIŞTILAR SONRA ATEŞ ETTİ
Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Belli, belinden çıkardığı tabanca ile kaporta tamircisinin yanında çalışan Tolga Öner'e iki el ateş etti. Göğsüne ve sırtına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Öner olduğu yere düşerken, Belli ise motosikletle kaçtı.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin haber vermesi ile polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Ambulansla Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öner, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.
18 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI VE 5 FARKLI SUÇTAN ARANIYORMUŞ
Olayla ilgili çalışma başlatan polis, kısa süre içersinde zanlı İsmail Belli'yi, bir arkadaşının evinde otururken yakalayıp gözaltına aldı. Hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezası bulunan ve 5 farklı suçtan aranan Belli'nin evinde yapılan aramada ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren İsmail Belli'nin, "Tolga, eski sevgilim ile geziyordu. Ben de sokağa çıktığımda onunla karşılaştım. Kendisinden uzak kalmasını istedim. Daha sonra da sinirlerime hakim olamayıp ateş ettim" dediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya sürdürülüyor.
Kaynak: haberinburada
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