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Esra Erol, Evlerinize Dramı Yansıtacağım Sloganıyla Yeni Programını Tanıttı

ESRA EROL, EVLERİNİZE DRAMI YANSITACAĞIM SLOGANIYLA YENİ PROGRAMINI TANITTI

Esra Erol izdivaç programının sonlandırılmasının ardından yepyeni bir programla ekranlara dönmeye hazırlanırken "Evlerinize dramı yansıtacağım." sloganıyla yeni programını tanıttı.

Tarih : 04 Eylül 2017, 08:40
Puan Ver : Esra Erol, Evlerinize Dramı Yansıtacağım Sloganıyla Yeni Programını Tanıttı(9/10)5

ATV ekranlarında yıllardır izdivaç programı sunan Esra Erol'un programına son verildi. Ancak kanalla anlaşan Erol, yeni formatta kavuşamayanları kavuşturacak.

YENİ FORMATA YENİ SLOGAN

Esra Erol yeni programının tanıtımı için kamera karşısına geçti. "Evlerinize dramı gözyaşını yansıtacağım" sloganıyla programının içerisinde neler olacağını anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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