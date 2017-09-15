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Esra Erol'un Eşi Ali Özbir'den Zuhal Topal'a Destek Geldi

ESRA EROL'UN EŞİ ALİ ÖZBİR'DEN ZUHAL TOPAL'A DESTEK GELDİ

Esra Erol'un eşi Ali Özbir, Zuhal Topal'ın paylaşımını Instagram sayfasına yükleyip "katıldım" notunu düştü. Bunu görenler, "İzdivaç bitti, buzlar erimeye başladı" yorumunda bulundu.

Tarih : 15 Eylül 2017, 11:10
Puan Ver : Esra Erol'un Eşi Ali Özbir'den Zuhal Topal'a Destek Geldi(7/10)3

Fuhuştan yakalanan damat adayı Birkan Key için "Muhatap ben değil yapımcıdır." diye açıklama yapan Zuhal Topal'ın paylaşımını Esra Erol'un eşi Ali Özbir yeniden paylaştı. İzdivaç bitince Esra Erol ve Zuhal Topal arasındaki buzlar erimeye başladı.

ZUHAL TOPAL'I HAKLI BULDU

İzdivaç programlarının teker teker ekranlara veda etmesinin ardından Esra Erol ve Zuhal Topal arasındaki gerginlik de yatışmaya başladı. Esra Erol'un eşi Ali Özbir kendi Instagram hesabında, Zuhal Topal'ın izdivaç programı yarışmacıları hakkında yaptığı açıklamayı paylaştı.

Zuhal Topal'ın açıklaması şöyle:

Son zamanlarda internet sitelerinde geçtiğimiz sezonlarda sunuculuğunu yaptığım, şu anda yayında olmayan 'Zuhal Topal'la ' programının locasında yer alan isimlerle ilgili pek çok haber yayınlanmaya başlandı. Daha önceden de altını çizerek belirttiğim gibi 'Zuhal Topal'la' programının yapımcı ben, benim eşim ya da ailemden biri değildir. Programın yapımcısı Artı Film ve Soho Film'dir. Dolayısıyla muhattap yapımcılardır ve çıkan bu haberlerin muhatabı da onlardır. Söz konusu yapım şirketleri ile sahiplerine kişilik haklarıma verdikleri zararlardan dolayı avukatım aracılığıyla açtığım davalar devam etmektedir.Şahsımla ilgili olmadığı müddetçe programla ilgili olan ve muhatabı yapım şirketi olan haberlerin benim ismimle yan yana getirilmemesini önemle rica ederim.

"KATILIYORUM"

Zuhal Topal'ın sosyal sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamayı kendi Instagram hesabından paylaşan Ali Özbir, paylaşımın altına 'Katılıyorum' notunu düştü.

İşte Ali Özbir'in o paylaşımı:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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