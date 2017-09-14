Brezilya'da dünyanın en büyük hayvansal gıda üreticilerinden JBS şirketler grubunun CEO'su Wesley Batista, geçen nisan-mayıs aylarındaki geniş kapsamlı yolsuzluk operasyonunda şirketin üst düzey yöneticilerinin başsavcılık ile yaptıkları iş birliği anlaşması sürecinde finansal piyasalardan kar elde etmek için içeriden öğrendiği bilgileri kullanarak finansal piyasayı manipüle etmek suçlamasıyla süresiz bir şekilde önleyici olarak tutuklandı.

KARDEŞİ İÇİN DE TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Wesley Batista'nın yanı sıra JBS'nin sahiplerinden kardeşi Joesley Batista hakkında da tutuklama kararı verildi. Ancak Federal Yüksek Mahkeme Yargıcı Edson Fachin, Joesley Batista'nın, yolsuzluk operasyonunda başsavcılık ile yaptığı iş birliği anlaşmasını ihlal ettiği şüphesiyle pazar gününden başlayarak 5 gün süreyle geçici olarak hapsedilmesine karar vermişti. Joesley Batista'nın tutukluluk hali, 5 günlük geçici sürenin dolmasından sonra da devam edecek.

Federal polisin tutuklama emrine göre, Batista kardeşlerin, grubun piyasadaki hareketlerini manipüle etmek için önemli bir rol oynadıklarına dair kanıt bulunuyor.

"PAZARIN GÜVENİLİRLİĞİ SARSILDI"

Federal Polis Şefi Victor Hugo Rodrigues Alves, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, JBS'nin sahipleri Wesley ve Joesley Batista kardeşler tarafından işlenen suçların pazarın güvenirliğini sarstığını söyledi.

Alves, "Kurbanlar sadece JBS'nin hissedarları değil, daha kapsamlı bir bağlamda kurban yaşadığımız ülke." dedi.

Batista kardeşlerin avukatı Pierpaolo Cruz Bottini ise tutuklama kararlarını "haksız, absürt ve üzücü" olarak nitelendirdi.

Bottini, "Onlar her zaman adaletin elinde kaldı, tanıklık etti ve gerekli tüm belgeleri sundular. Brezilya devleti adaletle iş birliği yapanların aleyhine intikam almak için her türlü yolu kullanmaktadır." diye konuştu.

İÇERİDEN ALDIKLARI BİLGİLERLE KAR ELDE ETTİKLERİ İDDİASI

JBS şirketler grubu, Batista kardeşlerin yolsuzluk operasyonunda iş birliği anlaşması yaptığına dair haberlerin basına yansımasından saatler önce piyasadan yüklü miktarda dolar aldığını doğruladı. Anlaşmanın basına yansımasının ertesi günü dolar yüzde 8'den fazla yükseldi ve şirket bundan kazanç sağladı.

Adli soruşturmaya göre, sanıklar içeriden aldıkları bilgilerle finansal piyasalardaki operasyonlardan kar elde etmek için şirketler grubu vasıtasıyla ses kayıtlarının basına sızmasından hemen önce piyasadan 1 milyar dolar satın aldı ve nisan ayında 6 gün boyunca 327 milyon dolarlık JBS hissesi sattı.

Federal savcılıktan verilen bilgiye göre, JBS kontrolörleri, şirket yöneticilerinin imzaladıkları iş birliği anlaşmaları döneminde gerçekleştirilen hisse satışlarından kaynaklanacak 138 milyon dolarlık kaybı engelledi.

5 YILA KADAR HAPİS VE YASA DIŞI AVANTAJIN 3 KATI PARA CEZASI

Federal polise göre ise Batista kardeşler suçlu bulunmaları halinde 1 ila 5 yıl hapis ve elde edilen yasa dışı avantajın üç katına kadar para cezasına çarptırılabilir.

Batista kardeşler, yolsuzluk operasyonunda başsavcılık ile yaptıkları iş birliği anlaşması karşılığında, şirketin karıştığı bütün yolsuzlukları anlatmış ve Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ile hapisteki eski Meclis Başkanı Eduardo Cunha'nın sessizliğinin satın alınması için yaptıkları özel görüşmeyi gizli ses kaydına almıştı. Ses kayıtlarının basına sızması sonrası Brezilya reali dolar karşısında bir günde yüzde 8 değer kaybetmişti.

Wesley ve Joesley Batista'nın iş birliği anlaşmasındaki ifadeleri ve ses kayıtları sonrası Federal Yüksek Mahkeme, Devlet Başkanı Temer hakkında soruşturma açılmasına izin vermişti.

Başkan Temer ise Batista kardeşlerin ifadeleri ve ses kayıtlarının basına sızması sonrası dolarda oluşan ani yükselişten JBS'nin kar elde ettiğini ileri sürmüştü.

Kaynak: haberinburada