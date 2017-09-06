ETHEM SANCAK, AKŞAM, GÜNEŞ, STAR GAZETELERİNİN TAMAMINI SATIYOR
Bünyesinde, Akşam, Star, Güneş gazetelerinin yanı sıra Kanal 24 ve TV 360'ın da bağlı bulunduğu , Es Yayıncılık A.Ş.'nin yüzde 100 hissesi Zeki Yeşildağ'a devrediliyor.
Rekabet Kurumu'nun sitesinde yer alan açıklamaya göre, Es Yönetim Danışmanlık ve Yatırım Proje Geliştirme A.Ş. ile Zeki Yeşildağ arasında düzenlenen Hisse Devri Sözleşmesi uyarınca, Es Yayıncılık ve Medya Yatırım Hizmetleri A.Ş.'nin yüzde 100'ünün Zeki Yeşildağ'a devredilmesi için resmen başvuruldu.
REKABET KURUMU'NUN ONAYI BEKLENİYOR
Rekabet Kurumu'nun da onayı ile birlikte hisse devir işlemleri tamamlanmış olacak. 1 milyon TL sermayeli Es Yayıncılık ve Medya A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı konumunda Ethem Sancak yer alıyor.
Anılan şirketin bünyesinde Akşam, Star ve Güneş gazeteleri ile TV kanalları Kanal 24 ve TV 360'ın yanı sıra radyo kanalları bulunuyor.
Kaynak: haberinburada
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