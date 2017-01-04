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eto'o beşiktaş idmanında!

ETO'O BEŞİKTAŞ İDMANINDA!

Beşiktaş'ın transfer etmek istediği Antalyasporlu Samuel Eto'o, siyah-beyazlı takımın idmanını izledi

Tarih : 04 Ocak 2017, 12:27
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Beşiktaş'ın gündeminde yer alan Samuel Eto'o bugün büyük sürpriz yaptı. Kamerunlu golcü, Antalya'da hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın idmanını seyretti. Eto'o, futbolculara ve teknik ekibe el salladıktan sonra idman sahasından ayrıldı.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Eto  O  Beşiktaş  İdmanında    haber

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