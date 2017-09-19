ETO'O, İSTİFA EDEN ANTALYASPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RIZA ÇALIMBAY'A VEDA ETTİ
Antalyaspor kaptanı Samuel Eto'o, görevinden istifa eden Antalyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'a kendi hesabından yayınladığı Türkçe mesajla veda etti.
Geçtiğimiz sezonun 7. haftasında takımın başına geçen ve Antalyaspor'a lig tarihinin en yüksek puanını kazandıran Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu sene alınan kötü sonuçların ardından 5. haftada oynanan Kayserispor maçıyla görevi bıraktı.
ETO'O'DAN TÜRKÇE MESAJ
Antalyaspor yönetimiyle görüşen ve karşılıklı anlaşma sonunda görevinden ayrılan Rıza Çalımbay'a takım kaptanı Samuel Eto'o'dan teşekkür geldi. 36 yaşındaki futbolcu, Çalımbay ile yan yana ve birbirlerine sarılmış halde oldukları bir fotoğrafın altına Türkçe olarak yayımladğı mesajda şu ifadelere yer verdi:
"GÖRÜŞMEK ÜZERE BABA"
"Merhaba baba; dün basında gördüğüm haberlerde üzülerek, takımdan ayrıldığını öğrendim. Birlikte Çalıştığımız tüm bu zaman zarfında seninle çalışmak benim için bir zevkti. Takımımız çok zor bir dönemden geçerken geldin ve kendi hak ettiğimiz seviyemize gelmemizi sağladın. Senin önderliğinde, takım olarak Antalyaspor tarihinin en büyük başarısına imza attık. Tüm bunlar için sana; takımımız ve kendi adıma teşekkür ediyor, devam edecek olan profesyonel hayatında tüm kalbimle başarılar diliyorum. Görüşmek üzere..."
Kaynak: haberinburada
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