Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle euro/TL 4,21 lira ile tarihi rekorunu kırarken, dolar fiyatları 3.60 seviyesini zorluyor.

Euro/TL, 4.2162'e ulaşarak tarihi rekor kırdı. Güne 4.20'li seviyelerden başlayan Euro/TL, sabahın erken saatlerinde yukarı yönde hareket etti. Euro/TL saat 8.50 itibariyle 4.2140 seviyesinden işlem gördü.DOLAR HAREKETLİ

Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dolar/TL uluslararası piyasalardagüne yükselişle başlayarak en yüksek 3.5914 seviyesini gördü. Şu dakikalarda 3.5909 seviyesinden işlem görüyor.TL'DE KAYIPLAR DERİNLEŞMEYE BAŞLADI

Küresel piyasalar ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle TL'de baskı sürüyor. Son iki haftada 3.40'lı seviyelerden 3.55'li seviyelere gelen dolar/TL dün 3.58'in üzerine çıktı. Sabah ilk işlemlerde sakin olan ve bir ara 3.54'ün altını gören kur, öğleden sonra gerçekleştirdiği kademeli yükselişle 3.5860 seviyesine kadar yükseldi.

Haftaya gündemde olan Irak referandumu ile giriş yapan Türk Lirası'nda kırılganlığın arttığını vurgulayan analistler, eylül ayının ikinci haftası ile başlayan yukarı yönlü eğilimin dün itibariyle ivme kazanarak 3,59 - 3,61 direnç bölgesini hedefl ediğini belirtiyor. Oluşabilecek bir geri çekilmede 3,55 - 3,53 seviyeleri gündeme gelecek

Kaynak: haberinburada